In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan-Club Brugge, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Club Brugge, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paulo Fonseca e quella guidata da Nicky Hayen.

La partita, valevole per la terza giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 18:45 di martedì 22 ottobre allo stadio San Siro.

I nostri pronostici Milan - Club Brugge

Il nostro pronostico Milan - Club Brugge bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 4-1 Milan 21.00 21.00 19.00 Pulisic segna per primo 7.50 6.50 6.00 Pareggio 4.20 4.50 4.33

Come scommettere su Milan – Club Brugge: analisi match e pronostici

Esiste solo la vittoria per il Milan di Paulo Fonseca, ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen. I rossoneri devono replicare la prova d'orgoglio contro l'Udinese, battuto nonostante l'uomo in meno per più di un tempo.

Come i rossoneri, anche il Club Brugge viene da un'importantissima vittoria in campionato: 2-1 in casa del Westerlo e archiviata la brutta serie nel segno di appena due punti nelle precedenti tre gare. A differenza dei rossoneri, i belgi possono guardare con maggiore fiducia al futuro in Champions League: effetto, questo, del successo della seconda giornata contro lo Sturm Graz, pronta reazione dopo il netto 3-0 al cospetto del Borussia Dortmund.

Probabili formazioni Milan vs Club Brugge

Per i pronostici Milan – Club Brugge occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca. CLUB BRUGGE (4-1-4-1): Mignolet; Seys, Mechele, Romero, Cuyper; Jashari; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Jutgla. Confrontare le quote vincente della partita Milan – Club Brugge permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Milan decisamente superiore, sarà vittoria larga

Il Milan non può permettersi altre uscite a vuoto. La truppa di Fonseca è decisamente superiore e l'impressione è che - forte di un attacco nel segno Leao, Morata e Pulisic - i rossoneri riusciranno a superare il Club Brugge con un risultato decisamente largo. Secondo i nostri pronostici Milan - Club Brugge è gara che si chiuderà sul 4-1 per i padroni di casa.

Scommessa 1; risultato esatto 4-1 Milan: 21,00 con bet365

Pulisic aprirà le danze contro il Club Brugge

Tra i protagonisti più attesi c’è lo statunitense Christian Pulisic, già in grado di mettere insieme 6 gol e 3 assist in questo inizio di stagione. L'americano è tra i pochi che hanno garantito sempre una prestazione all'altezza, a differenza di tanti altri big in rosa. Secondo la nostra previsione, Pulisic sarà l'autore del primo gol del match contro i belgi.

Scommessa 2; Pulisic segna per primo: 6,50 con Sisal

Un pareggio saprebbe di condanna per i rossoneri

Dopo due sconfitte in altrettante gare, il Milan non ha altro risultato all’infuori della vittoria. Un pareggio, così, avrebbe il sapore della condanna, anche perché - in questa nuova formula della Champions League - è fondamentale raccogliere il massimo risultato contro le compagini di livello inferiore.

Tutto vero, ma dall'altro lato c'è un Club Brugge che sogna la fase play-off e che può fare affidamento su elementi interessanti come Vanaken e il centravanti Jutgla. In più, i belgi rispondono all'identikit di squadra ostica in grado di mettere in difficoltà i rossoneri, che si sono spesso "incartati" al cospetto di squadre molto organizzate. Così, secondo il nostro pronostico Milan - Club Brugge è match che si chiuderà sul pareggio.

Scommessa 3; pareggio: 4,33 con William Hill