Pronostici Milan – Cagliari e informazioni utili per scommettere: rossoneri favoriti ma attenzione al Cagliari

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Cagliari, quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato 11 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul Saturday night match tra rossoneri e sardi, match valido per la 36esima giornata di Serie A.

Entrambe le formazioni sono reduci da 2 pareggi, il Cagliari ha pareggiato per 1 a 1 lo scontro diretto contro il Lecce in Sardegna, mentre il Milan si è fatto rimontare in casa dal Genoa, in uno spettacolare match che si è concluso con il risultato di 3 a 3.

I nostri pronostici Milan – Cagliari

Il nostro pronostico Milan - Cagliari bet365 Sisal William Hill Olivier Giroud marcatore nell’incontro 2.20 2.00 2.30 Risultato esatto 1-1 9.50 9.00 8.50 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.50 2.45 2.45

Come scommettere su Milan – Cagliari: analisi match e pronostici

Il Cagliari, a 3 punti dalla zona retrocessione, deve cercare assolutamente di uscire da San Siro con almeno un pareggio. Impresa ardua a detta dei bookmakers, che indicano i rossoneri di Stefano Pioli come i principali favoriti del match. I rossoblu di Claudio Ranieri tuttavia, durante questa stagione hanno già dimostrato di non temere squadre più blasonate e di potersela giocare con chiunque.

Probabili formazioni Milan - Cagliari

Per i pronostici Milan – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

Sportiello; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. CAGLIARI (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Luvumbo, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Oristanio; Shomurodov.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Le ultime uscite di Giroud

A fine stagione il numero 9 transalpino volerà negli States per giocare con il Los Angeles FC. Con un bottino in campionato di 14 reti, in queste ultime uscite con la maglia rossonera Olivier Giroud vorrà migliorare ulteriormente il suo score, e i pronostici Milan - Cagliari lo indicano come uno dei probabili marcatori nell’incontro.

Scommessa 1; Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 2,20 con bet365

Il Cagliari vuole salvarsi

A 3 punti dalla zona retrocessione, con davanti a sé la trasferta in Emilia Romagna per giocarsi il tutto per tutto contro il Sassuolo al Mapei Stadium, il Cagliari di Claudio Ranieri cercherà di tornare in Sardegna con almeno un pareggio.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 9,00 con Sisal

I black out dei rossoneri

Protagonisti di una stagione altalenante, i rossoneri allenati da Stefano Pioli hanno in più di un’occasione dimostrato di soffrire di cali di concentrazione. Contro un Cagliari in piena lotta per non retrocedere, i rossoneri potrebbero soffrire il forte agonismo degli avversari. I pronostici Milan – Cagliari suggeriscono la possibilità di assistere ad un match che potrebbe terminare in pareggio nella prima frazione di gioco.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,45 con William Hill