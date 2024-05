Pronostici Lazio – Empoli e informazioni utili per scommettere: biancocelesti favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio – Empoli, quote dei bookmakers e l’analisi della partita di domenica 12 maggio ore 12:30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Empoli le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra capitolini e toscani, lunch-time match valido per la 36esima giornata di Serie A che darà il via alla domenica calcistica.

Dopo aver pareggiato 2 a 2 contro il Monza, la Lazio di Igor Tudor ospita un Empoli che in occasione dell’ultima di campionato non è riuscito ad andare oltre lo 0 a 0 al Castellani nello scontro-salvezza contro il Frosinone.

I nostri pronostici Lazio – Empoli

Il nostro pronostico Lazio - Empoli bet365 Sisal William Hill Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.05 Risultato esatto 2-0 Lazio 7.00 7.25 7.00 Ciro Immobile marcatore nell’incontro 2.30 2.25 2.40

Come scommettere su Lazio – Empoli: analisi match e pronostici

A 2 lunghezze dalla zona retrocessione, l’Empoli di Davide Nicola è alla disperata caccia di punti. La Lazio deve difendersi dagli assalti di Napoli e Fiorentina per un posto in Europa e i pronostici del match la considerano la favorita dell’incontro.

Probabili formazioni Lazio - Empoli

Per i pronostici Lazio – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

Provedel; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Luperto, Pezzella; Gyasi, Fazzini, Grassi, Maleh, Cacace; Niang, Cambiaghi.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Lazio in corsa per l’Europa

Dopo aver pareggiato per 2 a 2 contro il Monza, la Lazio ha ancora a disposizione 9 punti per sperare di poter giocare in Europa dalla prossima stagione. La squadra allenata da Igor Tudor cercherà di passare in vantaggio contro l’Empoli già nella prima frazione di gioco. Molto probabile, stando ai pronostici Lazio - Empoli, vedere la squadra di casa vincente nella prima metà.

Scommessa 1; Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

I biancocelesti vogliono difendere il 7° posto

Attualmente al 7° posto, i biancocelesti di Igor Tudor vogliono difendersi dagli assalti di Napoli e Fiorentina. Contro un Empoli a caccia di punti salvezza, la squadra biancoceleste dovrà essere abile nello sfruttare gli spazi per provare a conquistare la vittoria numero 18 in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Lazio: 7,25 con Sisal

Ciro Immobile vuole salutare con un gol

Molto probabilmente queste saranno le ultime 3 partite di Ciro Immobile con la maglia della Lazio. L’attaccante di Torre Annunziata, capitano dei biancocelesti, vuole lasciare un buon ricordo di sé in questa travagliata stagione. Recordman coi biancocelesti, il numero 17 ha disputato 333 partite ufficiali con i capitolini, segnando ben 207 reti. Contro l’Empoli Immobile proverà a migliorare ulteriormente il suo score, e lo confermano anche le quote marcatore ed i pronostici Lazio - Empoli.

Scommessa 3; Ciro Immobile marcatore nell’incontro: 2,40 con William Hill