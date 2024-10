In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus-Stoccarda, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Stoccarda, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Sebastian Hoeness.

La partita, valevole per la terza giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 21:00 di martedì 22 ottobre allo Juventus Stadium.

I nostri pronostici Juventus-Stoccarda

Il nostro pronostico Juventus - Stoccarda bet365 LeoVegas William Hill Primo tempo/finale: pareggio/Juventus 5.00 4.90 5.00 Over 3,5 3.00 2.95 2.75 Pareggio 3.60 3.80 3.70

Come scommettere su Juventus – Stoccarda: analisi match e pronostici

La Juventus vuole continuare a macinare punti in Europa. I bianconeri, che vengono dagli entusiasmanti successi contro PSV e Lipsia, si ritrovano al cospetto di uno Stoccarda che non sta vivendo un momento esaltante. I tedeschi, infatti, hanno raccolto solo un punto, effetto del pareggio contro lo Sparta Praga e della sconfitta (per certi versi immeritata) contro il Real Madrid di Ancelotti. Per Undav e compagni, male le cose anche in campionato, come certificano il recente 4-0 subito al cospetto del Bayern Monaco e una vittoria che manca ormai da tre turni di Bundesliga (dal clamoroso 5-1 ai danni del Borussia Dortmund).

Se lo Stoccarda è lontano cinque punti dalla zona Champions, la Juventus sta vivendo un buon avvio di campionato, ritrovandosi - dopo la vittoria di misura e sofferta contro la Lazio - a tre lunghezze dal Napoli capolista. A saltare all'occhio è il dato della difesa, che in Serie A ha subito un solo gol in otto gare (un record, mai era successo nella storia juventina).

Probabili formazioni Juventus vs Stoccarda

Per i pronostici Juventus – Stoccarda occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Thuram, Locatelli; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.

Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Thuram, Locatelli; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta. STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Millot, Undav, Leweling; Demirovic. Allenatore: S. Hoeness.

Ci sarà da soffrire, ma alla fine la spunterà la Juventus

Anche contro la Lazio, la Juventus ha dimostrato di soffrire maledettamente contro squadre che si arroccano in difesa. Probabile, così, che i bianconeri faranno fatica anche a sbloccare il match con i tedeschi, anche alla luce del momento tutt’altro che brillante di Yildiz e Vlahovic e dell’assenza di un giocatore fondamentale come Nico Gonzalez. Secondo i nostri pronostici, Juventus - Stoccarda sarà gara ferma sul pareggio nel primo tempo, con i bianconeri che riusciranno a conquistare i tre punti nella ripresa.

Scommessa 1; primo tempo/finale pareggio/Juventus: 5,00 con bet365

Ci saranno tanti gol: Juve “forza tre” in Champions

La Juve soffre quando si tratta di sbloccare il match, ma poi - quando gli spazi aumentano - mette in mostra tutta la sua potenzialità offensiva. Secondo la nostra previsione accadrà proprio questo: i bianconeri si confermeranno squadra decisamente prolifica in Champions, dopo i 3 gol siglati sia contro il PSV che contro il Lipsia. L’impressione, dunque, è che la sfida sarà nel segno di almeno 4 gol totali nell’ambito dei novanta minuti di gioco più recupero.

Scommessa 2; over 3,5: 2,95 con Leovegas

Stoccarda è squadra da non sottovalutare. Aveva ingabbiato il Real…

Lo Stoccarda non sta vivendo un momento magico in Europa e in Bundesliga, ma non è una squadra da sottovalutare. Non dimentichiamo, infatti, che i tedeschi avrebbero meritato il pareggio nella gara inaugurale con il Real Madrid, squadra detentrice del torneo. Occhio, allora: secondo il nostro pronostico, Juventus - Stoccarda è gara che si chiuderà con un pareggio, risultato che tirando le somme andrebbe bene ai tedeschi, molto meno ai bianconeri.

Scommessa 3; pareggio: 3,70 con William Hill