Pronostici Juventus – Salernitana e informazioni utili per scommettere: bianconeri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Salernitana, quote dei bookmakers e analisi partita di domenica 12 maggio ore 18:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra bianconeri e granata, match valido per il 36esimo turno di Serie A.

Con una vittoria in campionato che manca da più di un mese, i bianconeri allenati da Max Allegri proveranno a conquistare un successo che vorrebbe poter dire Champions League dalla prossima stagione. Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, prevista allo Stadio Olimpico di Roma il 15 maggio, non è detto che mister Allegri non applichi un leggero turnover per poter far così rifiatare i titolarissimi in vista dell’importante match.

I nostri pronostici Juventus - Salernitana

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Juve - Salernitana bet365 Sisal William Hill Dusan Vlahovic primo marcatore nell’incontro 3.40 3.20 3.60 Risultato esatto 3-0 Juventus 6.50 6.00 8.50 Federico Chiesa marcatore nell’incontro 2.20 2.25 2.20

Ulteriori quote Juve - Salernitana, pronostici e mercati sono consultabili sulle piattaforme dei vari operatori. Inoltre i giocatori potranno trovare altre interessanti informazioni sulle scommesse sportive online visitando

la nostra guida ai top bonus scommesse multiple per la Serie A

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Betfair utile per aderire all'offerta di benvenuto.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Juventus – Salernitana: analisi match e pronostici

Partita sulla carta a senso unico, con i bianconeri nettamente favoriti sui campani che potrebbero però provare a dare del filo da torcere alla Juventus provando ad onorare queste ultime giornate di permanenza in Serie A.

Probabili formazioni Juve - Salernitana

Per i pronostici Juventus – Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. SALERNITANA (3-4-1-2) Costil; Fazio, Manolas, Pirola; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric/Sfait; Tchaouna; Ikwuemesi, Weissman.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dusan Vlahovic a caccia del gol numero 17

Arrivato finora a 16 reti in campionato, l’attaccante serbo è riuscito comunque a trascinare la Juventus in Europa. Il numero 9 bianconero cercherà di scardinare la fragilissima difesa dei granata e a trovare la rete numero 17, ed anche i pronostici Juventus - Salernitana lo indicano come uno dei probabili primi marcatori dell’incontro.

Scommessa 1; Dusan Vlahovic primo marcatore dell’incontro: 3,40 con bet365

Una vittoria per la Champions

Contro la Roma i bianconeri avrebbero meritato di vincere. Contro la Salernitana, la squadra allenata da Massimiliano Allegri proverà a conquistare la sua vittoria numero 19 in campionato e a blindare così un posto in Champions League per la prossima stagione.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Juventus: 6,00 con Sisal

Federico Chiesa vuole ritrovare il gol

Contro la Roma Federico Chiesa ha sfoderato molto probabilmente la sua migliore prestazione stagionale. Dopo aver rischiato di segnare con un tiro che ha accarezzato la traversa, il numero 7 bianconero è riuscito a produrre un assist per il pareggio di Gleison Bremer. È mancata soltanto la rete all’attaccante azzurro, che cercherà perciò di rifarsi contro la Salernitana. I pronostici Juventus - Salernitana infatti lo indicano come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Federico Chiesa marcatore nell’incontro: 2,20 con William Hill