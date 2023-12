Quali sono e come funziona per ottenere un bonus sul deposito per le scommesse? Lista e confronto delle promo sulla prima ricarica.

In questa guida vedremo tutto sui bonus deposito nei siti di scommesse: meccanismi, vantaggi, svantaggi, requisiti di scommessa e aspetti da valutare per scegliere l'offerta migliore.

Cos'è un bonus sul deposito?

Il bonus di deposito è una delle promozioni più comuni offerte dai migliori siti di scommesse online. Si tratta di un incentivo che i bookmaker propongono ai loro clienti, calcolandolo generalmente in valore percentuale sulla base della ricarica effettuata.

Sebbene si tratti di una delle promozioni con bonus scommesse più lineari e semplici nel panorama del gioco digitale legale in Italia, può nascondere delle insidie. L’articolo qui presente nasce proprio dalla volontà di fare luce sull’argomento, delineando le principali tipologie di bonus e le migliori offerte e bonus scommesse attualmente disponibili fra i bookmaker AAMS italiani e stranieri.

Migliori bonus deposito in Italia

Sulla base delle informazioni fornite fino a questo momento, è possibile stilare una classifica aggiornata dei migliori bonus ricarica dei siti scommesse italiani in questo periodo. Vale sempre la pena controllare i T&C completi sul sito ufficiale per saperne di più e verificare che le condizioni promozionali non siano cambiate.

bet365 Sisal William Hill Lottomatica Better Eurobet SNAI Netbet Planetwin365

Bonus deposito bet365

Questo operatore, tra i più popolari in Italia, offre un bonus scommesse bet365 agli utenti registrati e maggiorenni. Per partecipare basta non aver aperto mai un conto gioco e rispettare termini e condizioni dell'offerta. In aggiunta, e in maniera del tutto facoltativa, si può decidere di utilizzare un codice bonus bet365 durante l'iscrizione. Il codice, ricordiamo, non è legato all'assegnazione del bonus.

Bonus deposito Sisal

Sisal offre agli utenti che si registrano per la prima volta un bonus di benvenuto totale di 250€ utilizzabile nella sezione dedicata alle scommesse. Inizialmente, viene proposto un bonus sul deposito Sisal del 25% fino a un massimo di 50€, attivabile con un deposito minimo di 10€ e un codice promozione alla registrazione. Questo bonus iniziale va usato su scommesse multiple che presentano una quota complessiva minima di 4.00.

In aggiunta, Sisal propone un bonus settimanale del 10% di cashback su tutte le scommesse piazzate nel periodo promozionale, fino a un totale di 200€ in quattro settimane, calcolato al netto delle vincite.

Bonus deposito William Hill

William Hill offre una promozione dedicata ai nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta e applicano un codice promozionale specifico. La promo include un bonus massimo di 100€ sul primo deposito effettuato tramite carte di credito/debito o Apple Pay, oltre a un Game Bonus di 20€ su alcuni giochi Playtech selezionati all’interno del casinò del sito.

In aggiunta, la promozione prevede fino a 10€ di bonus scommesse ogni settimana per 18 settimane attraverso l’Extra Bet Club, su puntate con una quota minima di 2.00.

Bonus deposito Better

Il bonus di benvenuto offerto dal sito di scommesse di Lottomatica consiste nel 100% della prima ricarica fino a un massimo di 500€ (sono esclusi Skrill e Neteller fra i metodi di pagamento qualificanti) se effettuato entro 7 giorni dalla registrazione.

In aggiunta, con un deposito minimo di 20€, viene accreditato un bonus di 5€ per scommesse su sport virtuali. Per trasformare il bonus in saldo reale è necessario accumulare un volume di scommesse pari a 6 volte l'importo del bonus su triple con quote minime, oltre a 250€ in Play Bonus Slot con un deposito di 20€, caratterizzato da un wagering di 30x.

Bonus deposito Eurobet

Questo bookmaker mette a disposizione diversi bonus di registrazione, tra cui una spicca una promozione specifica per gli appassionati di scommesse sportive. Questa offerta è rivolta ai nuovi clienti di età residenti in Italia e maggiorenni che usano il codice promozionale Eurobet corretto.

L’offerta è composta da un bonus di 10€ a fronte di un primo deposito di almeno 10€ (Skrill, Neteller e Paysafecard esclusi) utilizzabile su scommesse a quota pari o superiore a 2.00. Inoltre, Eurobet offre un altro bonus scommesse “Gioca e ricevi” pari al 50% del valore delle scommesse multiple piazzate nella prima settimana fino a un massimo di 300€, a condizione che la quota minima sia di 4.00.

Bonus deposito Snai

La promozione di Snai si snoda su diverse fasi. La prima prevede l’assegnazione di un bonus di 15 euro a tutti i nuovi utenti, suddiviso in 5 euro FREE, 5 euro per i giochi del Casinò contrassegnati dal colore BLU e 5 euro in free spin utilizzabili alle slot machine contrassegnate dal colore ROSA.

In seguito, è disponibile un bonus sul deposito che corrisponde al 100% dell'importo ricaricato fino a 100€ e al 50% per la cifra superiore a 100€, per un totale massimo di 300€ complessivo in bonus scommesse. Per ottenere il bonus, l'importo totale del primo deposito deve essere impiegato in multipla con una quota minima di 1.25 per evento. Per trasformare il bonus in fondi prelevabili, è necessario rigiocarlo 8 volte su scommesse con una quota complessiva minima di 1.50. Anche in questo caso è necessario digitare e scegliere il codice promo SNAI all'iscrizione.

Bonus deposito Netbet

Questo concessionario prevede un bonus fino a 50€ sul primo deposito, assegnato dopo aver puntato la cifra depositata entro 15 giorni e dopo essersi registrati con codice bonus Netbet. Questo fun bonus deposito diventa Real Bonus una volta che è stato rigiocato tre volte a quote specifiche. Il fun bonus prevede un tetto massimo di conversione pari a 150€ e, una volta trasformato in Real Bonus, deve essere ulteriormente rigiocato per una volta per poter essere prelevato.

Bonus deposito Planetwin365

Il Bonus di Benvenuto Sport di Planetwin 365 è strutturato in tre parti: un bonus del 50% sul primo deposito fino a un massimo di 165€, seguito da un bonus del 40% sia sul secondo che sul terzo deposito, ognuno dei quali può avere un valore massimo di 100€. Per qualificarsi, è necessario un deposito minimo di 10€ tramite metodi di pagamento specifici, e l'importo depositato deve essere scommesso per intero su quote pari o superiori a 2.00.

Bonus ricarica: funzionamento e principi di base

Un bonus deposito, spesso chiamato anche bonus ricarica, richiede l’esecuzione di un pagamento con uno dei metodi qualificanti affinché venga erogato dal sito di scommesse. Per chi non è particolarmente esperto a riguardo, si può riassumere la procedura attraverso questi step:

Iscrizione al sito di scommesse. Convalida dell’account, tramite verifica dell’identità. Esecuzione del deposito. Completamento di eventuali altre azioni qualificanti (ad es. una scommessa sportiva). Accredito del bonus sull’account dell’utente.

Vale la pena notare che il bonus viene corrisposto solitamente in percentuale al deposito iniziale dell'utente, fino a un massimo prefissato. Ad esempio, un'offerta del 100% fino a 100€ significa che, depositando 100€, si riceveranno altri 100€ sotto forma di bonus scommesse, portando il saldo totale a 200€.

Il bonus sulla ricarica è uno dei tanti bonus registrazione proposti dai vari siti di betting in Italia. Sicuramente rientra nelle promozioni più popolari ed è caratterizzato da alcuni aspetti che vediamo di seguito.

Aspetti da tenere in considerazione per valutare un bonus ricarica

Non tutti i bonus deposito proposti dai siti scommesse sono identici fra loro. Leggendo con attenzione i T&C di ogni promozione, ci si potrebbe infatti imbattere in concetti complessi, delineati con precisione qui di seguito.

Requisiti di puntata

Per prevenire comportamenti eccessivamente speculativi, i bonus deposito sono soggetti a requisiti di scommessa. Spesso ci si riferisce a tale vincolo con termini inglesi come “wagering”, “playthrough”, “turnover” o “rollover”, in tutti i casi la definizione non cambia, dato che indica quante volte deve essere puntato l'importo del bonus prima che le vincite possano essere prelevate. Ad esempio, un requisito di scommessa 5x su un bonus di 100€ richiede un volume di gioco complessivo di 500€ per trasformare il credito bonus in saldo reale prelevabile.

Metodi di pagamento qualificanti

Non tutti i metodi di pagamento accettati in Italia sono supportati dai siti di scommesse. E fra i metodi di pagamento accettati dai siti di scommesse, non sempre tutti sono considerati validi per qualificarsi al bonus deposito.

Questa informazione è molto importante e deve essere chiaramente riportata nei T&C promozionali. Non si tratta di un dettaglio trascurabile, dato che in caso di deposito iniziale effettuato con uno dei metodi non inclusi nella lista, l’utente non avrà diritto (salvo rarissime eccezioni per decisioni particolari dell’assistenza clienti) a ricevere il bonus scommesse.

Solitamente, alcuni portafogli elettronici meno utilizzati come Skrill e Neteller, così come i bonifici bancari e le carte prepagate sono esclusi da alcune offerte. In ogni caso, al di là di queste indicazioni generiche e basate sull’esperienza, è sempre importante verificare nel caso specifico quali sono i metodi di pagamento supportati.

Importo percentuale di assegnazione del bonus

Ogni offerta è caratterizzata da una percentuale di assegnazione del bonus. Ad es. nel caso di un bonus deposito al 100%, verrà accreditato un bonus pari alla cifra ricaricata. Nel caso in cui tale percentuale scenda al 50%, il bonus sarà di importo dimezzato rispetto alla ricarica qualificante.

Pur trattandosi di concetti intuitivi, i lettori alle prime armi potrebbero apprezzare questo breve chiarimento.

Importo massimo del bonus

In maniera simile a quanto detto poco più in alto, tutte le promo di benvenuto prevedono una soglia massima al bonus deposito che può essere accreditato. Questo significa che, nel caso in cui una promozione preveda un bonus deposito del 100% fino a 100€ (con ricarica minima fissata a 20€), si possono immaginare i seguenti casi:

Ricarica di 100€: bonus assegnato 100€.

Ricarica di 50€: bonus assegnato 50€.

Ricarica di 300€: bonus assegnato 100€.

Ricarica di 10€: bonus assegnato 0€ (non raggiungendo la soglia minima prestabilita).

Quota minima

Il bonus deposito assegnato va quasi sempre rigiocato a una quota pari o superiore al limite minimo fissato nei T&C dell’offerta. Raramente, il bonus può essere giocato liberamente senza alcun vincolo.

La quota minima può essere espressa per una giocata singola oppure complessiva e per selezione nel caso di bonus deposito da giocare in multipla. Questo significa che ogni esito aggiunto alla multipla dovrà presentare una quota superiore al limite. E che anche la quota risultante finale dovrà essere più alta della soglia (ricordando che il calcolo viene effettuato moltiplicando tutte le singole quote l’una con l’altra).

Limiti di tempo

Tecnicamente sono i termini dell’offerta e rappresentano i confini cronologici entro cui bisogna completare le azioni qualificanti. L’ideale sarebbe trovare promozioni che diano tempo sufficiente a tutti gli utenti per effettuare le puntate senza troppa fretta.

In generale, bisogna prestare grande attenzione a questo aspetto, verificando tutti i termini in ogni fase dell’offerta, dall’inizio alla fine. In particolare, vale la pena sottolineare la differenza fra la data in cui viene piazzata la scommessa e quella in cui viene refertata. Alcuni operatori fanno delle distinzioni a riguardo: per questo motivo è opportuno controllare bene i T&C ed eventualmente contattare l’assistenza in caso di dubbi.

Bonus deposito e bonus ricarica siti scommesse - FAQ

Qual è il valore medio dei bonus deposito proposti dai bookmaker?

I bonus ricarica possono avere valori significativamente diversi fra un bookmaker e l’altro. Le offerte di benvenuto tendono ad essere più generose, considerando che molti siti offrono fino al 100% del valore della prima ricarica, in certi casi fino a un massimo di 100€. Per le promozioni successive, ovvero per i bonus di ricarica ricorrenti, i valori tendono a scendere, oscillando in genere tra il 10% e il 25% dell'importo depositato.

Meglio i bonus di ricarica o le altre promozioni dei siti scommesse?

La scelta tra bonus ricarica e altre promozioni dipende dalle preferenze specifiche del giocatore. Gli appassionati di matched betting, per esempio, tendono a preferire i bonus ricarica per la loro immediatezza e la linearità della meccanica. Tuttavia, per i giocatori con budget limitati, i bonus senza deposito possono essere più interessanti, dato che non richiedono un investimento iniziale.

Si può prelevare il bonus ricarica subito dopo averlo ricevuto?

No, i bonus ricarica non possono essere prelevati immediatamente. Prima bisogna puntare il bonus, rispettando i requisiti di gioco specificati nei termini e condizioni promozionali. Anche il saldo reale depositato per ottenere il bonus deve essere utilizzato almeno una volta prima di poter procedere al prelievo.