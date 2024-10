In questo articolo si possono trovare i pronostici Italia-Israele, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Italia – Israele, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la nazionale di Luciano Spalletti e quella guidata da Ran Ben Shimon.

La partita, valevole per la quarta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, si disputerà domenica 14 ottobre alle 20:45 allo Stadio Friuli di Udine.

I nostri pronostici Italia - Israele

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Italia - Israele bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 3-0 7.00 6.50 7.00 Parziale/Secondo tempo Pareggio/Italia 3.75 4.00 4.20 Frattesi segna nell’incontro 2.87 3.00 2.25

Come scommettere su Italia – Israele: analisi match e pronostici

Una vittoria per difendere il primo posto e blindare (quasi definitivamente) il pass per la fase finale della competizione continentale. Questo l’obiettivo degli azzurri di Spalletti, reduci dal difficile pareggio contro il Belgio: Dimarco e compagni sono riusciti a conquistare un punto nonostante l’uomo in meno per più di 45 minuti. Dimostrazione di forza della capolista del raggruppamento, che dovrà dunque fare a meno dello squalificato Lorenzo Pellegrini.

Dall’altro lato, la nazionale di Israele (rispettando i pronostici) sembra destinata ad una mesta retrocessione in Lega B. Per Gandelman e compagni nemmeno un punto fin qui per e l'impressione che sarà difficile racimolare anche solo un pareggio da qui alla fine della fase a gironi.

Probabili formazioni Italia vs Israele

Per i pronostici Italia – Israele occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Cambiaso; Raspadori; Retegui. Commissario tecnico: Spalletti.

Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Cambiaso; Raspadori; Retegui. Commissario tecnico: Spalletti. ISRAELE (4-2-3-1): Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada, Abu Fani, Gandelman, Haziza, Gloukh; Jaber, Baribo. Commissario tecnico: Shimon.

Confrontare le quote vincente della partita Italia – Israele permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Italia, la vittoria è fondamentale

Occasione ghiottissima per l’Italia di Spalletti. Contro Israele gli azzurri non possono permettersi passi falsi: l’impressione, così, è che Retegui e compagni partiranno in quinta, mettendo subito all’angolo la nazionale Cenerentola del girone. L’obiettivo è conquistare l’accesso ai quarti di finale di Nations League, per facilitare anche il cammino in vista dei prossimi Mondiali. Così, secondo i nostri pronostici Italia - Israele è gara destinata a chiudersi con una larga vittoria dei padroni di casa. Occhio al 3-0.

Scommessa 1; risultato esatto 3-0: 7,00 con bet365

Guai a sottovalutare Israele. L’Italia potrebbe soffrire nel primo tempo

L’Italia è squadra forte, come certificano il successo contro la Francia e l’ottimo primo tempo contro il Belgio. Guai, però, a sottovalutare una nazionale orgogliosa come quella israeliana. Secondo la nostra previsione, l’Italia potrebbe soffrire nel primo tempo, non riuscendo a sfondare il muro difensivo israeliano. Nella ripresa, però, la superiorità degli azzurri dovrebbe uscire fuori.

Scommessa 2; parziale/secondo tempo pareggio/Italia: 4,00 con Sisal

Frattesi vuole l’ottavo sigillo in azzurro

Dopo i due gol realizzati contro la Francia e la stessa Israele, l'interista Davide Frattesi non è riuscito a lasciare il segno nell'ultimo match con il Belgio. L'obiettivo del centrocampista è confermarsi giocatore dannatamente efficace quando veste la maglia azzurra: per lui, infatti, 7 gol in appena 22 presenze dal giugno 2022 ad oggi. Così, secondo i nostri pronostici Italia - Israele sarà nel segno dell’ottavo gol in nazionale della mezzala interista.

Scommessa 3; Frattesi segna nell’incontro: 2,25 con William Hill