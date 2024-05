Pronostici Genoa – Sassuolo e informazioni utili per scommettere: grifoni favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa – Sassuolo, quote dei bookmakers e l’analisi match di domenica 12 maggio alle ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra rossoblu e neroverdi, partita valida per la 36esima giornata di Serie A.

Reduci da una vittoria contro la prima della classe, la permanenza dei neroverdi allenati da Davide Ballardini nella massima serie è appesa a un filo. Penultimi in classifica, gli emiliani giocheranno la prossima partita in casa contro il Cagliari, mentre per l’ultima di campionato se la vedranno all’Olimpico contro la Lazio.

I nostri pronostici Genoa – Sassuolo

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Genoa - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Mateo Retegui marcatore nell’incontro 2.87 2.50 2.70 Genoa in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.80 2.70 Risultato esatto 2- 0 Genoa 11.00 11.50 10.00

Per consultare altri pronostici Genoa - Sassuolo, quote e mercati, suggeriamo di visitare i portali ufficiali dei siti di scommesse. Altre info sul mondo del betting possono essere trovate

visitando la nostra pagina con una lista dei migliori bonus registrazione per i nuovi iscritti

consultando la nostra guida al codice promozionale Sisal, bonus benvenuto scommesse e tanto altro.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Genoa – Sassuolo: analisi match e pronostici

Protagonisti di una stagione strepitosa per una formazione neopromossa, i grifoni allenati da Alberto Gilardino risultano essere – a detta degli esperti – i favoriti dell’incontro. Raggiunta la salvezza matematica, i liguri proveranno a migliorare ulteriormente la loro posizione in classifica. Per poter sperare di salvarsi, il Sassuolo deve provare a vincere le prossime 3 partite, e potrebbe non bastare.

Probabili formazioni Genoa - Sassuolo

Per i pronostici Genoa – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Boloca, Lipani, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Mateo Retegui vuole segnare ancora

Con 7 reti all’attivo in campionato, Mateo Retegui vuole provare ad andare in doppia cifra da qui alla fine del torneo. L’attaccante azzurro, andato in gol contro il Milan in occasione dello spettacolare 3 a 3 di San Siro, è indicato essere – a detta dei pronostici Genoa - Sassuolo – uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Mateo Retegui marcatore dell’incontro: 2,87 con bet365

Il Genoa punta al decimo posto

Con la salvezza ormai conquistata, la migliore delle neopromosse in Serie A punta al decimo posto. Con ancora 9 punti a disposizione e i prossimi impegni contro Roma e Bologna, la squadra allenata da Alberto Gilardino proverà questa piccola impresa.

Scommessa 2; Genoa in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,80 con Sisal

Il Genoa a caccia della vittoria numero 11

Dopo un inizio di campionato con luci e ombre, la squadra di Alberto Gilardino è riuscita finalmente a trovare la propria dimensione e, soprattutto tra gennaio e febbraio, è riuscita a conquistare quei punti che le hanno permesso di salvarsi con 5 giornate d’anticipo. Contro il Sassuolo i grifoni cercheranno la loro vittoria numero 11 in campionato. Cosa non facilissima però, anche dando un'occhiata alle quote e pronostici Genoa - Sassuolo.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Genoa: 10,00 con William Hill