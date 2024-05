In questo articolo si possono consultare i pronostici Empoli - Roma dei nostri esperti e confrontare le quote per l'ultima di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra salentini e nerazzurri, match previsto alle ore 20:45 di domenica 26 maggio allo stadio Carlo Castellani di Empoli.

In contemporanea con Frosinone – Udinese si gioca Empoli – Roma, match importantissimo per la permanenza in Serie A dei toscani e per la garanzia di un posto in Europa League per i giallorossi.

I nostri pronostici Empoli – Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Empoli - Roma bet365 Marathonbet William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.25 2.19 2.20 Risultato esatto 0-1 Roma 12.00 11.75 11.00 Vittoria Roma 3.60 3.66 3.60

Come scommettere su Empoli – Roma: analisi match e pronostici

Gli esperti puntano sulla vittoria della Roma. Attualmente al 18esimo posto in classifica con 33 punti, l’Empoli di Davide Nicola retrocederebbe in Serie B in caso di sconfitta con i giallorossi o se la sfida del Castellani finisse in parità e il Frosinone non riuscisse a battere l'Udinese.

Probabili formazioni Empoli - Roma

Per i pronostici Empoli – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang.

Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Pellegrini, Cristante, Bove; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

All’Empoli serve una vittoria

Reduce da una vittoria di misura per 1 a 0 contro un Genoa già salvo, per la loro ultima partita di campionato i giallorossi allenati da Daniele De Rossi saranno ospiti di un Empoli con l’acqua alla gola, costretto a vincere per poter rimanere in Serie A. E’ probabile, stando ai pronostici Empoli - Roma, che per i primi 45 minuti prevalga la paura, e c’è la possibilità che la prima frazione di gioco termini in pareggio.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

Una vittoria per sperare

Sesti in classifica con 63 punti, tre in meno dell’Atalanta e tre in più della Lazio: i giallorossi sono svantaggiati nei confronti diretti con la Dea e in vantaggio con i biancocelesti. Con la vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta, i giallorossi devono sperare che i bergamaschi terminino il loro campionato al quinto posto in classifica.

Scommessa 2; risultato esatto 0-1 Roma: 11.75 con Marathonbet

Giallorossi a caccia della diciannovesima vittoria

L’Empoli dovrà fare la partita e potrebbe lasciare spazi alla squadra di Daniele De Rossi. La Roma ha vinto solo una delle ultime cinque gare esterne, ma al Castellani potrebbe puntare sulle ripartenze per conquistare il diciannovesimo successo in campionato. I pronostici Empoli - Roma danno la squadra ospite come favorita.

Scommessa 3; Vittoria Roma: 3,60 con William Hill