In questo articolo si possono trovare i pronostici Egitto - Marocco – quote dei bookmakers e analisi match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Egitto – Marocco, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra la nazionale allenata da Rogerio Micale e quella guidata da Tarik Sektioui.

La partita valida per l’assegnazione della medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2024 di Parigi è in programma giovedì 8 agosto alle 17:00 allo Stadio de la Beaujoire di Nantes.

I nostri pronostici Egitto - Marocco

Il nostro pronostico Egitto - Marocco bet365 Sisal William Hill Over 3.5 3.00 2.90 2.75 Risultato esatto 3-1 Marocco 15.00 14.00 15.00 Soufiane Rahimi marcatore nell’incontro 3.00 2.90 2.05

Come scommettere su Egitto – Marocco: analisi match e pronostici

In semifinale l’Egitto non è riuscito a compiere l’impresa contro i padroni di casa della Francia. In vantaggio con Saber al 63’, la nazionale guidata dal tecnico brasiliano Rogerio Micale non è riuscita a contenere la reazione della Francia, che ha pareggiato i conti con Mateta all’83’ e completato la rimonta ai supplementari grazie al secondo gol del centravanti del Crystal Palace e alla rete di Olise. Il Marocco si è arreso alla Spagna, ma non senza lottare. La nazionale spagnola ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per ottenere il pass per la finalissima, la Spagna ha avuto la meglio in rimonta per 2-1. Il Marocco è la squadra favorita per la sfida che assegnerà la medaglia di bronzo.

Probabili formazioni Egitto vs Marocco

Per i pronostici Egitto – Marocco occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MAROCCO (4-2-3-1): Munir; Hakimi, Boukamir, El Ouahdi, El Azzouzi; Akhomach, Ben Seghir; Ezzalzouli, Targhalline, Richardson; Rahimi.

Munir; Hakimi, Boukamir, El Ouahdi, El Azzouzi; Akhomach, Ben Seghir; Ezzalzouli, Targhalline, Richardson; Rahimi. EGITTO (4-3-3): Alaa; Fayed, Abdelmaguid, Saber, El Debes; Elneny, Shehata, Ahmed Koka; Zizo, Ibrahim Adel, Osama Faisal.

Confrontare le quote vincente della partita Egitto – Marocco permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Marocco è una macchina da goal

Il Marocco si è reso protagonista di un percorso di tutto rispetto a Parigi. Dopo aver vinto il Gruppo B con 6 punti davanti all’Argentina, la nazionale allenata da Sektioui ai quarti non ha dato scampo agli Usa, battuti nettamente per quattro reti a zero. I pronostici Egitto - Marocco vanno in questa direzione anche per la sfida contro l’Egitto, con il segno over 3.5 come una delle opzioni più probabili. Fin qui il Marocco ha realizzato ben 11 goal in 6 partite.

Scommessa 1; over 3.5: 3,00 con bet365

La squadra olimpica marocchina vuole chiudere con una vittoria

Vittoria che in questo caso è sinonimo di medaglia. Dopo lo storico quarto posto conquistato ai Mondiali in Qatar del 2022, il Marocco punta a un altro risultato di prestigio con la squadra olimpica per certificare gli evidenti passi avanti del suo movimento calcistico.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Marocco: 14,00 con Sisal

Soufiane Rahimi vuole continuare a segnare

Capocannoniere delle Olimpiadi con 6 reti, Rahimi è determinato a lasciare il segno anche nella sfida contro l’Egitto. L’attaccante classe 1996 in forza all’Al Ain è andato in rete in tutte e 5 le gare disputate dal Marocco alle Olimpiadi di Parigi e, a detta dei pronostici Egitto - Marocco, è uno dei probabili marcatori della sfida dello Stadio de la Beaujoire. Rahimi sta attraversando un momento di forma straordinario e non vuole fermarsi sul più bello.

Scommessa 3; Soufiane Rahimi marcatore nell’incontro: 2,05 con William Hill