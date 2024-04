Pronostici Cagliari – Juventus e informazioni utili per scommettere: bianconeri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari – Juventus e l’analisi della partita prevista alle ore 20:45 di venerdì 19 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra sardi e bianconeri, match valido per la 33esima giornata di Serie A.

In vista del ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio, anticipo del venerdì per la Juventus che fa visita a un Cagliari a caccia di punti salvezza. Bianconeri a 6 punti dalla qualificazione in Champions per dare un senso ad una stagione ricca di chiaroscuri per la squadra di Allegri.

I nostri pronostici Cagliari – Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Cagliari - Juventus bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.10 2.00 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 2.37 2.25 2.27 Risultato esatto 1-2 Juventus 8.50 8.75 8.50

Maggiori informazioni, quote e pronostici Cagliari - Juventus sono disponibili sui portali ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono otrvare ulteriori info sulle scommesse sportive online

nella nostra pagina con una lista dei siti scommesse poco conosciuti in Italia

nella nostra guida al codice bonus Unibet alla registrazione e promozioni per i nuovi utenti.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Cagliari – Juventus: analisi match e pronostici

Entrambe le formazioni sono reduci da due pareggi in occasione dell’ultima giornata di campionato. La Juventus viene dallo scialbo 0 a 0 nel derby della Mole contro il Torino, mentre i sardi hanno conquistato un preziosissimo punto a San Siro, pareggiando 2 a 2 contro l’Inter.

Probabili formazioni Cagliari - Juventus

Per i pronostici Cagliari – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-3-1-2) : Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

: Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Motivazioni diverse in campo

Entrambe le squadre portano in campo motivazioni diverse. Il Cagliari di Claudio Ranieri con una vittoria si porterebbe ad una ragionevole distanza dalla zona retrocessione, i bianconeri di contro si avvicinerebbero alla qualificazione in Champions. Secondo i pronostici Cagliari - Juventus, assisteremo a una partita che entrambe le formazioni vorranno vincere, con la possibilità di vedere molte reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

Vlahovic vuole dimenticare Torino

Peggiore in campo nella partita contro i granata, l’attaccante serbo ha avuto due grandi occasioni contro il Torino per portare in vantaggio la sua squadra, fallendole però entrambe. Fortemente determinato a rifarsi contro il Cagliari, il numero 9 della Juventus è indicato essere, a detta dei pronostici Cagliari – Juventus, uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 2; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,25 con Sisal

La Juventus vuole trovare la vittoria numero 19

I bianconeri nelle prossime settimane saranno impegnati in casa contro il Milan e all’Olimpico contro la Roma. La qualificazione in Champions sembrerebbe ormai scontata ma è sempre meglio provare ad accumulare un discreto “tesoretto” in vista degli incontri contro rossoneri e giallorossi. Secondo alcuni pronostici Cagliari - Juventus, i bianconeri sono i favoriti dell'incontro.

Scommessa 3; risultato esatto 1-2 Juventus: 8,50 con William Hill