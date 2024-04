Pronostici Bayern Monaco – Real Madrid e informazioni utili per scommettere: gli esperti prevedono un pareggio

In questo articolo si troveranno i pronostici Bayern Monaco – Real Madrid, quote dei bookmakers e analisi big match di martedì 30 aprile ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bayern Monaco – Real Madrid, le quote dei migliori bookmakers online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata delle semifinali di Champions League.

Adesso si fa sul serio, primo match di cartello in Germania, dove si affronteranno due delle candidate principali alla vittoria finale. Dopo aver superato in semifinale rispettivamente Arsenal e Manchester City, Thomas Tuchel e Carlo Ancelotti metteranno in campo la loro migliore formazione per provare a conquistare la finale di Wembley.

I nostri pronostici Bayern Monaco – Real Madrid

Il nostro pronostico Bayern Monaco - Real Madrid bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.25 2.25 Risultato esatto 1-2 Real Madrid 10.00 10.50 10.00 Vinicius Junior marcatore dell’incontro 3.25 2.70 2.50

Come scommettere su Bayern Monaco – Real Madrid: analisi match e pronostici

Ad un passo dalla vittoria della 36esima Liga spagnola della sua gloriosa storia, il Real Madrid giustiziere dei campioni in carica del Manchester City fa visita ad un Bayern Monaco a cui è rimasta “soltanto” la Champions League per poter provare a raddrizzare una stagione disastrosa sotto punti di vista per i bavaresi.

Probabili formazioni Bayern Monaco - Real Madrid

Per i pronostici Bayern Monaco – Real Madrid occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane

Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo

Confrontare le quote vincente della partita Bayern Monaco – Real Madrid permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Carlo Ancelotti vuole giocarsi tutto in casa

Carlo Ancelotti proverà a strappare almeno un pareggio a Monaco di Baviera per poi giocarsi il tutto per tutto tra le mura amiche del Santiago Bernabeu.

Contro un Bayern Monaco che sta vivendo la sua peggiore stagione rispetto agli ultimi 11 anni l’impresa non sembra impossibile e i blancos potranno approfittare del momento no dei bavaresi. Ecco perché non si può escludere un pareggio stando ai nostri pronostici Bayern Monaco - Real Madrid.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

Puntare a Wembley

Dopo aver eliminato ai rigori il Manchester City di Pep Guardiola, le merengues sono pronte a fare un’altra vittima illustre provando a fare risultato a Monaco di Baviera per potersi avvicinare sempre di più alla finalissima di Wembley.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Real Madrid: 10,50 con Sisal

Vinicius Junior vuole il quarto gol

Autore finora di 3 gol in Champions League, il numero 7 del Real Madrid cercherà di sfruttare al meglio la sua velocità per superare la difesa corazzata del Bayern Monaco. L’attaccante brasiliano farà di tutto per andare a segno all’Allianz Arena, ed anche per questo è indicato dai pronostici Bayern Monaco – Real Madrid come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Vinicius Jr. marcatore dell’incontro: 2,70 con William Hill