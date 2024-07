In questa pagina si possono consultare i pronostici Austria - Turchia dei nostri esperti attraverso una dettagliata analisi della partita.

Il match che chiuderà la quarta ed ultima giornata degli ottavi di finale del campionato Europeo di calcio vedrà la nazionale austriaca impegnata con quella turca nell'incontro del 2 Luglio ore 21:00 alla Red Bull Arena di Lipsia. Si tratta del match conclusivo di queste quattro giornate che decreterà chi potrà proseguire ai quarti. In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Austria - Turchia dei nostri esperti elaborati attraverso un'analisi della partita con precedenti testa a testa, confronto delle quote Euro dei top operatori e tanto altro.

Dettagli importanti sulla partita Austria - Turchia agli ottavi di Euro 2024

Il match conclusivo dell'ultima giornata degli Ottavi di Finale degli Europei di calcio vedrà sfidarsi il team di Rangnick con la squadra guidata dall'italianissimo Vincenzo Montella il 2 Luglio alle ore 21:00 presso la Red Bull Arena di Lipsia. La vincente sfiderà la vincitrice del match Romania Olanda ai quarti di finale del torneo.

Quote Austria - Turchia

Di seguito si possono confrontare le quote Austria - Turchia dei principali bookmaker online per il match degli ottavi di finale.

Esaminare le quote scommesse Austria - Turchia è il primo step per avere una panoramica completa e dettagliata di quelle che sono le reali possibilità delle due nazionali coinvolte. In questo caso ci ritroviamo di fronte ad un match equilibrato con due squadre che combatteranno fino all'ultimo minuto per regalarsi la gioia dei quarti di finale. Non si può nemmeno escludere un pareggio che porti ai supplementari per decidere il destino di questo incontro. Per scommettere sull'evento i giocatori potrebbero prendere in considerazione alcuni dei migliori bonus scommesse offerti dai top operatori in concomitanza del campionato europeo di calcio.

Le quote Austria - Turchia precedentemente mostrate fanno riferimento ai principali mercati sui risultati secchi 1X2. Gli scommettitori, però, sapranno già che la maggior parte dei bookmaker online offrono la possibilità di scommettere anche su tipologie di puntata differenti aumentando così la potenziale vincita della schedina. Un esempio sono le somme di goal o gli under/over soprattutto se abbinate ad un altro mercato per fare le combobet.

Probabili formazioni Austria - Turchia

Alla Red Bull Arena di Lipsia, gli allenatori della nazionale austriaca e di quella francese Ralf Rangnirk e Vincenzo Montella, potrebbero schierare in campo le rispettive formazioni utilizzando lo stesso modulo. Entrambi i tecnici sono portati infatti a schierare le proprie squadre con un'unica punta supportata da 3 centrocampisti offensivi in mediana. La nazionale austriaca dovrebbe schierare il suo 4-2-3-1 con Pentz tra i pali, difeso dalla retroguardia a 4 composta da Posch, Danso, Lienhart e Mwene. Mediana tutta muscoli quella che sarà composta da Nico Seiwald e Konrad Laimer con, qualche metro più avanti, Baumgartner, Sabitzer e Schmid a supporto dell’unica punta Michael Gregorisch, con l’interista Marko Arnautovic che potrebbe subentrare a partita in corso.

Tante assenze per squalifica per Vincenzo Montella, che potrebbe rispondere con un modulo speculare, schierando tra i pali Altay Bayindir, protetto dalla linea dei 4 composta da Müldür, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakcı e Ferdi Kadıoğlu. In mediana, in virtù dall’assenza per squalifica del capitano dei turchi Hakan Çalhanoğlu, Montella schiererà Ayhan e Kokcu. Sulla trequarti, dietro all’unica punta Alper Yilmaz, agiranno Arda Güler, Kahveci e Kenan Yildiz.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

AUSTRIA (4-2-3-1) : Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch.

: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch. TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Müldür, Demiral, Bardakci, Kadıoğlu; Ayhan, Kokcu; Kahveci, Arda Güler, Yıldız; Yılmaz.

Pronostici Austria - Turchia per il match degli Ottavi di Finale

Quello tra la nazionale austriaca e quella turca di Vincenzo Montella sarà l'ultimo match che chiederà gli ottavi di finale degli Europei di Calcio. A scontrarsi saranno due squadre piuttosto simili soprattutto alla luce delle quote dei bookmaker online che quotano sia il segno 1 che il segno 2 quasi uguali. La nazionale di Montella vuole indubbiamente dimostrare che può continuare il suo percorso ai quarti, redimendosi come underdog e arrivando fino in fondo con un gioco estremamente offensivo e propositivo. D'altra parte c'è il team di Rangnik che ha travolto l'Olanda nella fase a gironi dimostrando che non teme né le big, né le squadre meno blasonate. Ecco perché, anche analizzando le quote scommesse Austria - Turchia, ci possiamo aspettare un match in pareggio che proseguirà il discorso nei tempi supplementari. Ecco quindi il nostro pronostico Austria Turchia

Pronostico Austria - Turchia X + Goal

Interpretare questo incontro non sarà cosa facile anche alla luce degli incontri precedenti disputati che rivelano ancora una volta una netta somiglianza tra queste due squadre sul piano di gioco e della tecnica. Le quote Euro vedono la vittoria dell'Austria come risultato favorito con l'1 quotato a 2.00 su Snai, il pareggio quota 3.30 su bet365 mentre la vittoria della Turchia arriva a quota 4.40 su Betflag e LeoVegas. Occhio però alle sorprese perché la nazionale turca potrebbe rendere difficile la qualificazione degli austriaci trascinandoli ai supplementari e forse anche oltre. Ecco le reali probabilità che ciascun mercato si verifichi

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Austria 1 50% 1.98 1.95 2.00 Pareggio X 30,76% 3.35 3.30 3.25 Vittoria Turchia 2 22,72% 4.20 4.20 4.00

Pronostico miglior marcatore Austria – Turchia

Autore di un gol di pregevole fattura contro la nazionale olandese, rete che – di fatto – ha regalato vittoria e qualificazione come prima alla sua nazionale, il numero 9 degli austriaci Marcel Sabitzer contro la Turchia è indicato essere uno dei probabili marcatori del match. L’attuale centrocampista del Borussia Dortmund, ex Bayern Monaco, è stato nella sua carriera anche capitano del Lipsia e, alla Red Bull Arena, sarà sicuramente accolto con affetto dai suoi ex tifosi.

Pronostico Doppia Chance Austria – Turchia

Vittoria dell’Austria o pareggio tra le due formazioni nei primi 90 minuti è la scelta dei nostri esperti di doppia-chance. Sulla carta – secondo gli esperti del settore – non c’è assolutamente partita, con gli austriaci che, subito dopo la vittoria contro l’Olanda che gli ha permesso di chiudere il girone davanti alla Francia, si candidano ufficialmente come nazionale “guastafeste” del torneo. Qualora dovessero superare la Turchia di Vincenzo Montella, gli uomini di Ralf Rangnirk potrebbero trovare sulla loro strada nuovamente gli oranje impegnati nel loro quarto di finale contro la Romania.

Analisi e precedenti testa a testa

Anche i precedenti testa a testa della nazionale austriaca a turca ci suggeriscono come questo incontro sia estremamente equilibrato. Dati alla mano è possibile notare che

l' Austria ha vinto 9 volte segnando 24 gol

segnando 24 gol vi son stati 1 pareggio

la Turchia ha vinto 7 volte segnando 23 gol

Insomma anche la quota gol è quasi identica rendendo davvero difficile interpretare questa partita anche attingendo ai dati storici dei match passati.

Dove guardare la diretta Austria vs Turchia

Gli appassionati di scommesse sportive e calcio possono seguire la diretta Austria - Turchia su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sport 251 o in chiaro su Rai 1. Inoltre è disponibile lo streaming Austria Turchia su Now TV e gratuitamente su Rai Play.

Statistiche e Curiosità

La gara di Lipsia sarà il primo incontro in assoluto in un grande torneo internazionale tra le due formazioni, con l’Austria che si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta dei Campionati Europei per la seconda volta consecutiva. Gli austriaci infatti hanno raggiunto gli ottavi di finale anche ad Euro 2020, quando furono battuti per 2 a 1 dall’Italia di Roberto Mancini. La Turchia dal canto si qualifica alla fase a eliminazione diretta in un Europeo soltanto per la terza volta nella sua storia dopo le edizioni di Euro 2000 ed Euro 2008.

Pronostici ottavi di finale Euro 2024

