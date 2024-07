In questo articolo si possono trovare i pronostici Romania - Olanda con un'analisi dettagliata dell'ultimo match degli Ottavi di Finale Euro 2024.

L'ultima giornata degli ottavi di finale degli Euro 2024 si svolgerà il 2 Luglio ore 18:00 presso la Munich Football Arena di Monaco di Baviera e vedrà impegnata la nazionale rumena con quella olandese in quello che sarà il penultimo incontro di questi ottavi di finale degli Europei di Calcio. In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Romania - Olanda con un'analisi dettagliata della partita, precedenti testa a testa, confronto quote scommesse Euro e altre informazioni utili sull'evento.

Dettagli sulla partita Romania - Olanda degli Ottavi di Finale degli Europei

La fase ad eliminazione diretta degli Europei di Calcio sta quasi per volgere a termine con l'ultima giornata degli ottavi di finale che vedrà scontrarsi la squadra di Edward Iordanescu con gli Oranje di Koeman il 2 Luglio ore 18:00 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera. La vincitrice di questo incontro sfiderà poi la vincente di Austria - Turchia che si giocherà nella stessa giornata.

Quote Romania - Olanda

A seguire si possono confrontare le quote Romania - Olanda per la partita dei principali siti di scommesse sportive online.

Analizzare le quote scommesse Romania - Olanda è essenziale per avere una panoramica sulle reali possibilità che una nazionale prevalga sull'altra. Il match del 2 Luglio sembra avere già una favorita per la vittoria dato il forte disequilibrio tra le due nazionali, tuttavia si sa che nel mondo del pallone tutto può succedere. La squadra di Iordanescu ha dimostrato grande carattere durante la fase a gironi travolgendo l'Ucraina per 3-0, subendo poi una sconfitta contro il Belgio per poi riemergere con il pareggio contro la Slovacchia. D'altra parte però nemmeno l'Olanda ha brillato vincendo solo un match con la Polonia per poi pareggiare con la Francia e lasciarsi travolgere dall'Austria. In casi come questi per scommettere online possono tornare utili alcuni dei migliori bonus scommesse messi a disposizione da un gran numero di operatori per l'evento che permettono sovente di tutelarsi con cashback o promo paracadute.

Le quote Romania - Olanda mostrate precedentemente fanno riferimento ai tradizionali mercati 1X2 tuttavia occorre sottolineare come sia possibile sulla stragrande maggioranza dei siti di scommesse sportive online attingere ad un ampio palinsesto dove si troveranno combinazioni alternative. Soprattutto in casi di squadre con squilibri così forti, e quindi con i risultati favoriti quotati bassi, può tornare utile considerare tipologie di giocata più stravaganti come ad esempio le combo bet, le statistiche sul match ma anche il risultato esatto o i marcatori.

Probabili formazioni Romania - Olanda

All’Allianz Arena di Monaco, la nazionale rumena allenata da Edward Iordanescu potrebbe scendere in campo con lo stesso 4-1-4-1 visto contro la Slovacchia a Francoforte. L’allenatore dei rumeni dovrebbe far scendere in campo la nazionale dei Carpazi con Niță tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Rațiu, Drăguşin, Burcă e Bancu. Marius Marin agirà davanti alla difesa, con Hagi e Mihalia ad occupare le fasce e Razvan Marin e Nicolae Stanciu centrali di centrocampo. In attacco, spazio all’unica punta Denis Drăguş.

Gli oranje di Ronald Koeman contro la Romania, si presenteranno molto probabilmente con lo stesso 4-3-3 visto a Berlino nella gara persa contro l’Austria. In porta confermato Verbruggen, con Stefan De Vrij e Virgil Van Dijk difensori centrali, e Nathan Akè e Denzel Dumfries esterni. In mezzo al campo i centrocampisti dovrebbero essere Shouten, Simons e Reijnders, mentre il tridente offensivo sarà composto molto probabilmente da Memphis Depay, Donyell Malen e Cody Gakpo.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMANIA (4-1-4-1): Niță; Rațiu, Drăguşin, Burcă, Bancu; M. Marin; Mihaila, R. Marin, Stanciu, Hagi; Drăguş.

Niță; Rațiu, Drăguşin, Burcă, Bancu; M. Marin; Mihaila, R. Marin, Stanciu, Hagi; Drăguş. OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo.

Pronostici Romania - Olanda agli ottavi di finale degli Europei

Il match in programma per il 2 Luglio ore 18:00 sarà il primo dell'ultima giornata degli Ottavi di Finale degli Euro 2024. Si sfideranno due squadre estremamente dissimili tra le quali il dislivello ed il disequilibrio qualitativo e tecnico si riflette anche nelle quote scommesse Romania - Olanda. Ovviamente sono gli Oranje i favoriti per il match i quali rientrano anche nella lista delle favorite vincenti Europei in antepost. D'altronde, come già menzionato in precedenza, bisogna anche tener conto della forma fisica delle due squadre e delle performance alla fase a gironi. Qui la Romani ha travolto l'Ucraina con 3 goal, perdendo con il Belgio per 2-0 ma pareggiando con la Slovacchia 1-1. D'altra parte l'Olanda ha vinto con la Polonia ma incassando un gal, pareggiato con la Francia e perso con l'Austria che potrebbe ritrovarsi nuovamente come avversaria qualora questa vincesse il match contro la Turchia. Ecco dunque il nostro pronostico Romania Olanda

Pronostico Romania - Olanda 2 + over 1.5

Dati alla mano dovrebbe essere la nazionale olandese a prevalere sugli avversi con nemmeno troppe difficoltà. Eppure nella fase a gironi dell'Europeo abbiamo visto molte "big" arrancare anche con le squadre esordienti o meno blasonate. Le quote Europei al momento sono a favore della vittoria dell'Olanda quotata 1.44 su tutti i principali siti scommesse mentre il pareggio quota 4.33 su bet365 e la vittoria della Romania viene reputata improbabile dai pronostici dato che le quote in questo caso salgono a 8.50 su LeoVegas e Snai. Ecco quindi le reali possibilità che ciascun mercato si verifichi

Pronostico Probabilità Netbet bet365 WIlliam Hill Vittoria Romania 1 69,44% 7.75 8.00 8.00 Pareggio X 23,09% 4.65 4.50 4.33 Vittoria Olanda 2 11,76% 1.44 1.42 1.42

Risultato esatto Romania - Olanda

Volendo tentare di pronosticare un risultato più rischioso ma allo stesso tempo più proficuo ed accattivante, potrebbe essere possibile puntare sul risultato esatto della partita. In questo caso, a parte il pareggio tra Olanda e Francia nella fase a gironi, tutti i match che hanno coinvolto queste nazionali hanno visto andare a segno almeno 2 goal. Ecco perché il nostro pronostico risultato esatto Romania - Olanda potrebbe comprendere un multiesiti 1-3 o 1-2.

Pronostico miglior marcatore Romania – Olanda

Capocannoniere degli oranje con due reti segnate, migliore dei suoi nella gara persa contro l’Austria, dove è stato autore di una rete e di un assist, Cody Gakpo contro la nazionale allenata da Rangnick ce l’ha messa tutta per evitare la sconfitta. L’attaccante del Liverpool contro la Romania farà di tutto per provare a trascinare la sua nazionale ai quarti di finale e, secondo i pronostici, potrebbe proprio essere il numero 11 degli olandesi uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Pronostico Doppia Chance Romania – Olanda

Vittoria dell’Olanda o vittoria della Romania è la scelta dei nostri esperti di doppia-chance. Partita da doppia il quarto di finale tra rumeni e olandesi. Entrambe le squadre finora hanno dimostrato sia cose buone che cose meno buone, vincendo almeno una partita nel loro girone, ma subendo anche imbarazzanti sconfitte. La partita che avrà luogo all’Allianz Arena di Monaco deciderà quale delle due nazionali andrà a sfidare ai quarti di finale una tra Austria e Turchia.

Analisi dei precedenti testa a testa

Nel corso della storia la nazionale rumena e quella olandese si sono incontrate solo 14 volte che hanno decretato

1 vittoria della Romania

3 Pareggi

10 Vittorie dell'Olanda

In questi match gli Oranjes hanno messo a segno 29 gol, una media di 2,04 a partita contro i soli 3 dei rumeni. Dati importanti in vista del match degli ottavi di finale che potrà decretare chi proseguirà il percorso agli Euro 2024.

Dove guardare la diretta Romania - Olanda

Gli appassionati che volessero seguire la diretta Romania - Olanda possono sintonizzarsi su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer o Sky Sports 251. Inoltre la diretta streaming sarà disponibile per gli abbonati a Now TV.

Statistiche e Curiosità

Quello che si giocherà nello stadio del Bayern Monaco, sarà soltanto il secondo confronto in assoluto in grande torneo tra Romania e Olanda, che si sono incrociate soltanto una volta nella fase a gironi di Euro 2008. All’epoca furono gli olandesi a spuntarla vincendo per 2 a 0. Statistiche alla mano, la nazionale rumena ha vinto solamente una delle ultime 14 partite contro l’Olanda in tutte le competizioni, ed è reduce da 4 sconfitte di fila contro gli oranje, tra match amichevoli e gare di qualificazione. Erano 24 anni che la nazionale rumena non riusciva ad accedere alla fase a eliminazione diretta di un grande torneo. L’ultima volta che ci riuscì, fu in occasione degli Europei del 2000, quando in quella Romania giocava “il Maradona dei Carpazi” George Hagi, papà dell’attuale numero 10 dei rumeni Ianis.

Pronostici ottavi di finale Euro 2024

FAQ - Domande frequenti

Quando si gioca la partita Romania - Olanda?

Il primo match dell'ultima giornata degli ottavi di finale degli Europei si svolge il 2 Luglio ore 18:00 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera.

Dove guardare la diretta Romania vs Olanda?

Gli appassionati di calcio e betting possono seguire la diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sports 251 o in alternativa lo streaming Romania Olanda su Now TV.

Come scommettere su Romania - Olanda?

Con ogni probabilità sarà la nazionale olandese a prevalere. I nostri pronostici Romania - Olanda prevedono un risultato ricco di goal come ad esempio 2 + goal o over 2.5.