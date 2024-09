In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Verona e l’analisi della partita prevista alle ore 20:45 di lunedì 15 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra orobici e scaligeri, match che chiuderà di fatto la 32esima giornata di Serie A.

Dopo l’impresa di Anfield, dove hanno sconfitto per 3 a 0 il Liverpool nella partita d’andata dei quarti di finale di Europa League, i nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini ospitano un Verona a caccia di punti per non retrocedere.

I nostri pronostici Atalanta – Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Atalanta - Verona bet365 Sisal William Hill Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro 2.25 2.00 2.25 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.40 2.45 2.40 Risultato esatto 2-0 Atalanta 7.00 7.25 6.50

Come scommettere su Atalanta – Verona: analisi match e pronostici

Reduce dal 2 a 1 subito al Bentegodi dal Genoa in occasione dell’ultima di campionato, il Verona attualmente è quartultimo in classifica a quota 27 punti. La squadra allenata da Marco Baroni nelle ultime 3 partite ha raccolto soltanto 1 punto, e la trasferta di Bergamo non arriva di certo nel periodo migliore dei gialloblu.

Probabili formazioni Atalanta - Verona

Per i pronostici Atalanta – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere.

Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola/Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Dani Silva, Suslov; Folorunsho, Noslin; Bonazzoli.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il momento d’oro di Gianluca Scamacca

Migliore in campo nella storica impresa dell’Atalanta ad Anfield, dove si è tolto lo sfizio di segnare una doppietta al Liverpool, Gianluca Scamacca sta attraversando un periodo magico. I due gol segnati ai reds portano il numero 90 degli orobici a 6 gol nelle ultime 7 partite e anche i pronostici Atalanta – Verona prevedono una sua rete in occasione del match contro i veneti.

Scommessa 1; Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro: 2,25 con bet365

Il Verona vuole almeno provarci

Arrivati a questo punto della stagione, per il Verona ogni partita è come se fosse una finale. Un allenatore d’esperienza come Marco Baroni cercherà di spingere i suoi giocatori a dare il massimo per poter ritornare in Veneto con almeno un pareggio.

Scommessa 2; pareggio tra le due formazioni alla fine del primo tempo: 2,45 con Sisal

La Dea è ancora in corsa per il quarto posto

A – 8 dal Bologna quarto in classifica ma con una partita da recuperare, con 24 punti ancora a disposizione la Dea può ancora accarezzare l’idea di piazzarsi in quarta posizione. Contro il Verona gli uomini di Gian Piero Gasperini cercheranno la vittoria numero 16 in campionato, e secondo i pronostici Atalanta - Verona, potrebbero riuscirci.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Atalanta: 6,50 con William Hill