Pronostici Atalanta – Roma e informazioni utili per scommettere: nerazzurri leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Roma, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 12 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo domenicale tra nerazzurri e bergamaschi, decisamente il match di cartello della 36esima giornata di Serie A.

Entrambe a quota 60, con l’Atalanta con una partita da recuperare in data ancora da destinarsi, dopo gli impegni europei le due formazioni si giocano una quinta posizione che vorrebbe dire Champions League.

I nostri pronostici Atalanta – Roma

Il nostro pronostico Atalanta - Roma bet365 Sisal William Hill Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.62 2.65 2.62 Risultato esatto 1-1 6.50 7.00 6.00 Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro 2.87 2.50 2.62

Come scommettere su Atalanta – Roma: analisi match e pronostici

Atalanta favorita sulla carta, ma gli esperti non escludono l’ipotesi di un pareggio tra le due formazioni. A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus, Gian Piero Gasperini potrebbe voler far rifiatare i suoi titolarissimi, già impegnati in settimana nel ritorno delle semifinali di Europa League contro l’Olympique di Marsiglia.

Probabili formazioni Atalanta - Roma

Per i pronostici Atalanta – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Dea in volata Champions

Con ancora la partita contro la Fiorentina da recuperare, e con davanti a sé la trasferta di Lecce e la sfida in casa contro il Torino in occasione dell’ultima di campionato, quella contro la Roma per i nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini è l’ultima partita “complicata” del torneo. I bergamaschi cercheranno di andare in vantaggio subito per poi provare ad amministrare il match conquistando così la loro vittoria numero 19 in campionato.

Scommessa 1; Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,62 con bet365

Le statistiche sorridono ai giallorossi

La Roma è l'avversaria contro cui l'Atalanta ha realizzato più gol nella sua storia in Serie A. Sono infatti ben 143 le reti della Dea in 123 sfide. Le statistiche riguardanti le vittorie tuttavia pendono a favore dei giallorossi, che hanno vinto 54 volte contro le 30 dei bergamaschi. Completano il quadro 39 pareggi, e chissà se la sfida del Gewiss Stadium non possa terminare proprio con il pareggio numero 40 tra le due squadre.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 7,00 con Sisal

Gianluca Scamacca vuole convincere Luciano Spalletti

Il numero 90 dei nerazzurri, nella partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha rimediato un cartellino giallo che lo escluderà dalla finale. Gianluca Scamacca ha quindi ancora poche partite di campionato per provare a segnare più gol possibili, in modo da provare a convincere il ct azzurro Luciano Spalletti a convocarlo per i prossimi Campionati Europei.

Scommessa 3; Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro: 2,62 con William Hill