In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta-Celtic, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Celtic, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella guidata da Brendan Rodgers.

La partita, valevole per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si disputerà alle 18:45 di mercoledì 23 ottobre allo Gewiss Stadium.

I nostri pronostici Atalanta - Celtic

Il nostro pronostico Atalanta - Celtic bet365 LeoVegas William Hill Vittoria Atalanta 1.44 1.42 1.44 Over 4,5 3.75 4.10 3.50 Primo tempo/finale pareggio/pareggio 7.50 7.00 7.50

Come scommettere su Atalanta – Celtic: analisi match e pronostici

L’Atalanta vuole salire a quota 7 punti, per avvicinarsi ancora di più alla quota minima per partecipare (almeno) agli spareggi in programma il prossimo febbraio. I bergamaschi arrivano alla sfida con la certezza dei forti: in campionato le cose stanno andando decisamente meglio rispetto ad inizio stagione, come testimoniano il secondo successo consecutivo (domenica, in casa del Venezia) e la distanza di appena un punto dal quarto posto.

Il Celtic, dal canto suo, si ritrova già a vivere un momento decisivo della sua stagione. Gli scozzesi devono assolutamente fare punti dopo l'umiliante 7-1 subito in casa del Borussia Dortmund: l'obiettivo, così, è ripetere la grande prova della gara inaugurale contro lo Slovan Bratislava (5-1 senza attenuanti). Anche in campionato, la dolce certezza dei "Bhoys" in questi ultimi anni, le cose non vanno lisce come l'olio: questa volta a contendere il titolo non sembrano esserci i cugini dei Rangers, ma il mitico Aberdeen. Sabato lo scontro diretto terminato sul 2-2: risultato che ha lasciato tutto invariato, con le due squadre ancora appaiate al primo posto.

Probabili formazioni Atalanta vs Celtic

Per i pronostici Atalanta – Celtic occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini. CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Bernardo; Kuhn, Maeda, Furuhashi. Allenatore: Rodgers.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Celtic permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Atalanta, una vittoria sarebbe importantissima in chiave qualificazione

L’Atalanta ha i favori dei pronostici dalla sua parte. E diversamente non potrebbe essere, alla luce dell’ottimo momento di forma della truppa di Gasperini e della batosta pesantissima degli scozzesi contro il Borussia Dortmund. L’impressione è che i nerazzurri siano decisamente più forti: Retegui è letteralmente scatenato e sogna il primo gol in Champions della sua carriera, e per il resto quella bergamasca sembra la solita macchina perfetta. Così, secondo i nostri pronostici Atalanta - Celtic si chiuderà con una vittoria dei lombardi.

Scommessa 1; vittoria Atalanta: 1,44 con bet365

L’Atalanta è la solita squadra da goleada. E la difesa del Celtic…

Come da tradizione gasperiniana, l’Atalanta è squadra dalla goleada facile, come testimoniano il recente 5-1 ai danni del Genoa. In più, il già citato 7-1 contro il Dortmund non depone a favore degli scozzesi. Dunque, tra il prolifico attacco bergamasco e la retroguardia ballerina del Celtic, la nostra previsione appare scontata: la gara sarà nel segno di almeno 4 gol.

Scommessa 2; over 4,5: 4,10 con Leovegas

Occhio all’orgoglio scozzese

Guai, però, a sottovalutare la forza del Celtic, squadra dalla grande tradizione e guidata dall'ex Leicester e Liverpool Brendan Rodgers, tutt'altro che l'ultimo arrivato. Guardando ai singoli, i biancoverdi propongono una vasta rappresentanza giapponese (Furuhashi, Hatate e Maeda) e il mitico capitano Callum McGregor. Giocatori di spessore internazionale. Per il nostro pronostico Atalanta - Celtic non si schioderà dal pari al termine del primo tempo e anche al triplice fischio finale.

Scommessa 3; primo tempo/finale pareggio/pareggio: 7,00 con William Hill