Bonus Multipla Starvegas: Come incrementare le vincite delle scommesse

In questa pagina vedremo come aumentare le vincite conseguite con scommesse multiple con l’applicazione del Bonus Multipla Starvegas.

Molti siti scommesse prevedono degli incentivi sulle scommesse multiple e Starvegas è uno dei protagonisti della scena con una promozione che prevede fino al 200% di incremento sul valore della schedina qualificante.

In questo articolo si analizzerà il funzionamento del Bonus sulle Multiple offerto da Starvegas e si fornirà una rappresentazione delle diverse percentuali applicabili sulla base del numero di eventi in schedina. Si forniranno, inoltre, specificazioni sui limiti e le condizioni della promo. Per una panoramica allargata dell’operatore, invitiamo i lettori a consultare la nostra recensione Starvegas.

Come funziona il Bonus Multipla Starvegas

Il Bonus sulle Scommesse Multiple di Starvegas prevedere una maggiorazione a partire dal 3% per 4 eventi fino al 200% con 30 eventi con quota minima 1.25.

Termini offerta Multiple Starvegas

Tutte le promozioni di Starvegas sono regolate da condizioni specifiche e il Bonus Multipla non fa eccezione. Qui vedremo quali sono le caratteristiche qualificanti per ottenere il Bonus sulle Multiple di questo sito scommesse:

Il Bonus Multipla Starvegas si applica a partire da 4 eventi in poi

La quota per evento deve essere pari o superiore a 1.25

I sistemi sono esclusi dal bonus

Bonus extra sulle Multiple per numero di eventi

La promo in oggetto si applica in percentuali differenti a seconda delle sezioni valide contenute in scommessa. In particolare, il valore percentuale del bonus aumenta all’aumentare delle selezioni. Vediamo nel dettaglio come:

Numero avvenimenti % Bonus Scommesse Multiple 4 3% 5 5% 6 8% 7 13% 8 18% 9 23% 10 28% 11 33% 12 38% 13 43% 14 50% 15 55% 16 60% 17 70% 18 75% 19 80% 20 90% 21 100% 22 110% 23 115% 24 120% 25 130% 26 140% 27 150% 28 160% 29 170% 30 200%

Domande Frequenti Bonus Multipla Starvegas

Il bonus sulle multiple si applica anche alle scommesse sistemiche?

No, Starvegas esclude le scommesse a sistema dal calcolo del bonus multipla.

Qual è il numero di eventi minimo da raggiungere perché il bonus sulle multiple sia applicato?

Il bonus Starvegas sulle multiple si applica a partire dalle scommesse quadruple, ovvero con 4 avvenimenti.

Posso piazzare scommesse con quota 3.00?

Sì, al fine del calcolo del bonus sono prese in considerazione tutti gli eventi con quota uguale o superiore a 1.25.