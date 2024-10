Punto di riferimento nel settore del poker online, le recensioni Pokerstars parlano di un sito di scommesse legale ed affidabile, autorizzato dall'ADM / AAMS con la licenza GAD n° 15023.

Per iniziare a giocare su questo bookmaker e piazzare scommesse con soldi veri, bisogna effettuare l'iscrizione. Chi non sa come procedere, può leggere questa guida, con tutti gli step da seguire per ricevere correttamente il bonus.

Come effettuare la registrazione a Pokerstars: guida passo - passo

Per coloro che desiderano effettuare scommesse sportive su PokerStars, è necessario creare e attivare un account. La normativa in vigore in Italia permette la registrazione su piattaforme di scommesse solo a coloro che hanno compiuto 18 anni e che risiedono su territorio italiano.

Queste misure sono state stabilite per garantire la protezione dei soggetti vulnerabili e assicurare un contesto di gioco sicuro e trasparente. Dopo aver completato la registrazione su PokerStars, l'identità dell'utente viene verificata attraverso un attento controllo dei documenti forniti.

Dal lato procedurale, a differenza di alcune altre piattaforme di scommesse presenti in Italia, PokerStars non consente attualmente l'iscrizione tramite SPID. Chi vuole iscriversi, deve quindi seguire questi step:

Visitare il sito ufficiale Pokerstars.it. Cliccare sul pulsante turchese "Registrati" all'interno della pagina. Confermare di essere residente in Italia, prima di cliccare sul pulsante "Continua". Selezionare il nome utente, verificando che non sia già utilizzato sulla piattaforma tramite l'intuitivo sistema di creazione proposto da Pokerstars (deve contenere almeno 4 caratteri). Selezionare una password unica per il proprio account, assicurandosi che contenga almeno 8 caratteri, inizi con una lettera, includa almeno un numero e non riporti al suo interno alcun riferimento al nome utente. Fornire un indirizzo email valido. Se l'utente lo desidera, può anche fornire il consenso per l'invio di materiale promozionale, così da ricevere offerte e bonus personalizzati, mettendo la spunta nella relativa casella. Inserire la data di nascita e prendere visione delle condizioni contrattuali e dell'informativa sulla privacy, prima di fornire i consensi, cliccando sulle relative caselle.

La procedura è stata completata! L'utente non deve far altro che effettuare un deposito e confermare la propria identità tramite convalida del documento per avere pieno controllo sul proprio account di gioco. Al deposito potrebbe essere richiesto l'inserimento di un codice bonus Pokerstars collegato ad un'offerta di benvenuto.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Pokerstars

Chi desidera registrarsi su PokerStars dovrebbe essere consapevole che solo le persone di età superiore ai 18 anni e residenti in Italia hanno il diritto di aprire un account di gioco online con operatori riconosciuti dall'AAMS/ADM.

Una volta completata la registrazione, è essenziale fissare i limiti di deposito in linea con le direttive sul Gioco Responsabile. Sebbene sia possibile modificare queste soglie in un secondo momento, è importante notare che per qualsiasi aumento si dovrà osservare un periodo di attesa di 7 giorni affinché il nuovo limite diventi effettivo, mentre le riduzioni sono applicate immediatamente.

Bonus benvenuto scommesse sportive Pokerstars

I nuovi iscritti alla piattaforma possono beneficiare di un'offerta di benvenuto Pokerstrars che mette a disposizione fino a 100€ di bonus sulle scommesse sportive e 50 free spin.

Come si partecipa all'offerta? Basta seguire questi passaggi:

Per prima cosa, bisogna creare un nuovo account Stars su PokerStars Sports, come descritto nei paragrafi più in alto.

Dopo il primo deposito, verranno accreditati 50 free spin utilizzabili esclusivamente sulla slot "Big Blue Bounty" . Questi giri gratis hanno un valore totale di 4 € e scadranno dopo 14 giorni dall'accredito.

. Questi giri gratis hanno un valore totale di 4 € e scadranno dopo 14 giorni dall'accredito. Se la prima scommessa multipla di 3 o più eventi risulterà perdente, l'utente riceverà anche un rimborso sotto forma di bonus scommesse fino a 10€ .

. Inoltre, ogni volta che vengono piazzate scommesse per un totale di 100€ su multiple di 3 o più eventi, viene assegnato un bonus di 10€. Questa offerta può essere sfruttata fino a nove volte, per un bonus massimo di 90€ (oltre al bonus iniziale di 10€), purché ogni schedina abbia una quota minima di 3.00.

Iscrizione a Pokerstars da mobile: app nativa e sito ottimizzato

La procedura di registrazione a Pokerstars può essere effettuata anche da dispositivi mobile, distinguendo fra web app (ovvero la versione per smartphone del sito raggiungibile semplicemente dal browser) e app nativa.

Se nel primo caso, la procedura è sostanzialmente identica a quella da PC descritta in precedenza. Invece, per l'app di Pokerstars bisogna distinguere fra dispositivi Android e Apple:

Per device Android, è consigliato accedere direttamente al sito di PokerStars e cercare "PokerStars Poker" per avviare il download . Una volta completato, l'utente può identificare l'icona di PokerStars sul dispositivo e avviarla. Da lì, inizierà la procedura di registrazione e convalida.

. Una volta completato, l'utente può identificare l'icona di PokerStars sul dispositivo e avviarla. Da lì, inizierà la procedura di registrazione e convalida. Per coloro che utilizzano un dispositivo iOS, l'app di PokerStars è disponibile per il download attraverso l'App Store.

È importante sottolineare che, indipendentemente dalla modalità di registrazione scelta, sia essa via desktop o mobile, è essenziale convalidare l'account fornendo i documenti necessari entro 30 giorni dalla data di iscrizione per garantire la sicurezza e l'integrità dell'account stesso.

Convalida dell'account su Pokerstars

Dopo la fase di registrazione a Pokerstars, l'account viene creato ed è possibile giocare da subito con soldi finti. Tuttavia, per accedere alle funzionalità complete, è essenziale convalidare l'account inviando specifici documenti. Questo step garantisce la sicurezza dei giocatori, essendo un vero e proprio requisito legale.

I documenti accettati per la verifica dell'identità sono:

Carta d'identità (fronte/retro)

Patente di guida

Passaporto

Il documento scelto deve essere valido, leggibile, completo e le informazioni fornite in fase di registrazione devono corrispondere a quelle presenti nel documento.

Oltre a questi, potrebbero essere richiesti ulteriori documenti per la verifica dell'indirizzo, come bollette, contratti di affitto, buste paga o certificati di residenza. È anche necessario disporre di una carta di credito, fisica o online, per i depositi.

L'invio dei documenti è obbligatorio per giocare a soldi veri ed è necessario completarlo entro 30 giorni dalla compilazione del modulo di convalida. In assenza di validazione entro 60 giorni, PokerStars potrebbe sospendere o chiudere l'account.

Come in tutti i bookmaker sicuri e autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati inviati sono trattati con la massima riservatezza e sicurezza, in linea con le norme sulla privacy.

Come iniziare a scommettere su Pokerstars

Chi desidera iniziare a piazzare scommesse con denaro reale su PokerStars, bookmaker sicuro in Italia, deve seguire i seguenti passaggi:

Completare la registrazione sul sito di PokerStars. Accedere al proprio profilo. Procedere con un versamento, selezionando uno dei metodi di pagamento disponibili. Selezionare l'evento e la quota desiderata, esplorando il palinsesto sportivo di PokerStars tramite il menù sulla sinistra. Scegliere l'importo da scommettere, utilizzando la schedina situata sul lato destro della pagina. Completare la scommessa, premendo il tasto "Scommetti" posto nella parte bassa della schedina.

Metodi di pagamento di Pokerstars

PokerStars è una piattaforma conosciuta per la sua sicurezza e affidabilità. I fondi dei giocatori sono mantenuti in condizioni di massima sicurezza, conservandoli in account separati e non utilizzandoli a fini operativi.

Per partecipare al bonus di benvenuto, si ricorda che il deposito è considerato qualificante solo nel caso in cui venga effettuato con carte di pagamento.

Metodo di pagamento Deposito minimo Deposito massimo Prelievo Tempi di prelievo Carte di credito 10 € Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente Sì 2-7 giorni lavorativi Carte di Debito 10 € Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente Sì 2-7 giorni lavorativi PaySafeCard 10 € Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente No - Skrill 10 € Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente Sì entro 3 giorni lavorativi Skrill 1-Tap 10 € Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente Sì entro 3 giorni lavorativi Neteller 10 € Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente Sì entro 3 giorni lavorativi Bonifico bancario/Postale 10 € Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente Sì 2-7 giorni lavorativi PayPal 10 € Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente Sì entro 3 giorni lavorativi PostePay 10 € Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente Sì entro 3 giorni lavorativi Ricarica cash 10 € Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente No - NeoSurf 10 € Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente No - Apple Pay Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente Sì entro 3 giorni lavorativi Bonifico bancario diretto - Variabile, a seconda della soglia fissata dall'utente Sì 2-7 giorni lavorativi

Iscrizione a Pokerstars - FAQ

Le vincite derivanti dai free spin bonus si possono prelevare subito?

Le vincite ottenute dai free spin verranno trasformate in bonus casinò istantaneo. Per convertire tale bonus e le relative vincite in fondi prelevabili, sarà necessario accumulare 1 punto bonus per ogni 1€ di bonus, entro 14 giorni.

Qual è la procedura di conversione dei bonus tramite punti bonus su Pokerstars?

La conversione dei bonus su PokerStars avviene attraverso il sistema Stars Rewards. Giocando a soldi veri, gli utenti accumulano "Rewards Points". Accumulando questi punti, gli utenti possono sbloccare "Bauli" che contengono premi in denaro o "StarsCoin". Gli StarsCoin possono poi essere utilizzati nel "Rewards Store" di PokerStars per ottenere ulteriori premi come bonus in denaro, giri gratuiti per il casinò o biglietti per giochi. La quantità di punti ricevuti varia in base al tipo di gioco e all'importo scommesso.

Si può giocare su Pokerstars senza fornire documenti?

Sì, ma esclusivamente con crediti virtuali non prelevabili in alcun modo.