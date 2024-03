Come ottenere fino al 200% in più sulle scommesse con il Bonus Multipla Admiralbet

In questa pagina spiegheremo come funziona il Bonus sulle scommesse Multiple offerto da Admiralbet a partire dalle quadruple.

Molti siti scommesse incentivano i giocatori a scommettere sulle multiple e in tal senso si inserisce anche Admiralbet con bonus sulle Multiple fino al 200% con 30 eventi.

In questo articolo analizzeremo il funzionamento della promozione, gli aspetti qualificanti e le limitazioni. Forniremo una tabella sui valori incrementali generati dalla promo sulla base del numero di eventi inseriti in schedina. Per approfondimenti sul sito scommesse Admiralbet, rimandiamo invece alla nostra recensione.

Come si articola il Bonus sulle Multiple Admiralbet

L’offerta sulle multiple di questo operatore prevede l’erogazione di un incremento percentuale qualora la scommessa multipla soddisfi determinati criteri e risulti vincente.

Chiaramente, come per le altre promo proposte da Admiralbet, anche il Bonus Multipla si applica a condizione che specifici criteri vengano rispettati.

Termini Admiralbet Bonus Multipla

Il Bonus Multipla prevede una maggiorazione a partire dal 3% fino al 200% sulle vincite conseguite a partire da biglietti in multipla. In particolare, è necessario che alcuni parametri vengano rispettati:

Il Bonus Multipla Admiralbet si applica a partire da 4 eventi in schedina

La quota minima deve essere pari ad almeno 1.25

Le scommesse a sistema non rientrano nel calcolo del bonus

Griglia valori Bonus Multipla di Admiralbet

La percentuale di bonus applicabile sulle vincite, come si è detto, aumenta all’aumentare del numero di avvenimenti inseriti nella schedina multipla. Qui vediamo effettivamente quale incremento aspettarsi sulla base degli eventi:

Numero Eventi in Multipla Valore Bonus Multipla Admiralbet 4 3% 5 5% 6 8% 7 13 8 18% \ 23% 10 28% 11 33% 12 38% 13 43% 14 50% 15 55% 16 60% 17 70% 18 75% 19 80% 20 90% 21 100% 22 110% 23 115% 24 120% 25 130% 26 140% 27 150% 28 160% 29 170% 30 200%

Admiralbet Bonus Multipla VS Altri Bonus Multipla

Domande Frequenti Bonus Multipla Admiralbet

A quanto ammonta il bonus multipla massimo ottenibile?

Il bonus si applica in percentuale sulle vincite sulla base del numero di eventi. Una schedina contenente 30 eventi con quote pari o superiore a 1.25 si configura come base su cui applicare una maggiorazione del 200%.

Qual è il numero di eventi minimo per ottenere il bonus multipla?

Il bonus si applica a partire da 4 eventi in multipla, a condizione che vengano rispettati gli altri requisiti.

Le scommesse a sistema rientrano nel calcolo del bonus multipla Admiralbet?

No, le scommesse sistemiche sono escluse dalla promo sulle multiple.