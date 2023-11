Registrazione Admiralbet: creazione conto gioco online

Il sito di scommesse Admiralbet è un portale autorizzato e legale, che svolge la sua attività nello spazio digitale italiano in forza della licenza n° 15096 assegnata dall'AAMS / ADM, organismo statale che ha il compito di regolamentare e monitorare le operazioni.

Chi è interessato a effettuare la registrazione ad Admiral Bet può trovare tutte le risorse necessarie in questa pagina: guida completa con tutti gli step da seguire, spiegazione e modalità pratiche per convalidare l'account di gioco, oltre ai consigli per ricevere il bonus di benvenuto da 500€ per le scommesse sportive.

Come effettuare la registrazione ad Admiral Bet

Admiralbet si rivolge unicamente a individui maggiorenni residenti in Italia. Come previsto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per completare la registrazione su Admiralbet, gli utenti devono fornire la copia di un documento d'identità valido.

A differenza di altre piattaforme di scommesse riconosciute dall'AAMS, al momento, Admiral Bet non permette l'iscrizione attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Pertanto, chi desidera iscriversi dovrà completare il modulo di registrazione come descritto sotto. Inoltre, si dovranno inserire, tra gli altri dettagli, le informazioni di un documento valido e successivamente inviarne una versione digitale seguendo le procedure indicate. Ecco gli step da seguire per iscriversi ad Admiralbet.

Visitare il sito ufficiale Admiralbet.it. Cliccare sul pulsante giallo "Registrati". Nella pagina successiva, cliccare su "Inizia la registrazione". Inserire il codice fiscale per precompilare gran parte della sezione anagrafica. In alternativa, è possibile fornire manualmente le singole informazioni. Inserire le informazioni relative alla propria residenza. Fornire un numero di telefono cellulare valido. Scegliere le proprie credenziali di accesso, assicurandosi che siano uniche e non copiate per garantire standard di cybersecurity sufficienti. Selezionare anche la domanda di sicurezza e relativa risposta (necessari per la procedura di recupero della password). Inserire i riferimenti del proprio documento di identità. Fare attenzione e usare la massima precisione, poiché una copia di questo documento dovrà essere inviata in seguito per la convalida dell'identità e dell'account di gioco per completare la registrazione ad Admiral Bet (l'utente può scegliere se inviare la copia subito oppure dopo). Selezionare un limite di ricarica mensile. Inserire la propria squadra del cuore e il codice promozionale Admiralbet Selezionare il bonus di benvenuto Admiralbet cliccando sul relativo banner. Tutte le spiegazioni fornite in questa pagina fanno riferimento alla promo "Bonus 1° ricarica Scommesse fino a 500€ Real" (ovvero la prima in alto a sinistra). Prendere visione dell'informativa sulla privacy e del contratto di gioco prima di fornire i consensi necessari per la creazione dell'account. Cliccare su "Conferma" per completare l'iscrizione ad Admiralbet.

Bonus benvenuto scommesse sportive Admiralbet

Su AdmiralBet, i nuovi clienti che effettuano il loro primo deposito possono accedere al REAL BONUS SPORT, una promozione che può raggiungere fino a 500€ di valore massimo.

Come funziona il REAL BONUS SPORT su Admiral Bet:

I nuovi clienti che si registrano su AdmiralBet.it e effettuano il primo deposito (minimo 20€) entro 7 giorni dalla registrazione possono attivare questa promozione. Durante il deposito, così come fatto al momento dell'iscrizione ad Admiralbet, si dovrà scegliere l'opzione "Bonus 1a ricarica Scommesse fino a 500€ Real".

Sarà assegnato un Fun Bonus Sport pari al 100% del primo deposito, ma non superiore a 100€. Per attivarlo, bisogna giocare l'intero deposito su scommesse con quota minima di 1.50, entro 7 giorni dal deposito. Una volta che tutte le scommesse effettuate per attivare il Fun Bonus vengono refertate entro 7 giorni dal deposito, il Fun Bonus viene attivato.

Per convertire il Fun Bonus in Real Bonus, bisogna giocarlo per 8 volte entro 7 giorni dalla sua attivazione, su scommesse multiple con almeno 3 eventi e quota minima di 1.30. La conversione può raggiungere un massimo di 500€, ricordandosi di selezionare la casella "Usare saldo bonus" nella schedina prima di confermare la puntata.

Questo Real Bonus deve essere giocato una volta su scommesse sportive con una quota totale minima di 1,50, entro 30 giorni dalla sua assegnazione.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione ad Admiral Bet

La registrazione su Admiralbet deve essere eseguita conformemente alla normativa italiana vigente sul gioco d'azzardo. Le norme dell'ADM, l'autorità nazionale del settore, prevedono che possano registrarsi soltanto i soggetti maggiorenni residenti in Italia, visto che tramite queste piattaforme è possibile effettuare scommesse con denaro reale.

In aggiunta, nel rispetto delle politiche di Gioco Responsabile, durante la procedura di registrazione su Admiral Bet viene richiesta l'istituzione di limiti settimanali per i depositi. Qualora gli utenti desiderino aumentare questi limiti, devono presentare la loro richiesta di modifica direttamente sul sito e attendere un periodo di 7 giorni prima dell'approvazione. In caso di riduzione dei limiti, invece, le modifiche saranno attuate immediatamente.

Iscrizione ad Admiralbet da dispositivi mobile: app nativa e sito ottimizzato

Il portale di scommesse AdmiralBet offre la possibilità di registrarsi sia tramite computer che dispositivi mobili. Per coloro che preferiscono l'utilizzo di dispositivi mobili, esistono due alternative:

utilizzare la versione mobile del sito accedendo tramite il proprio browser

o scaricare e sfruttare l'applicazione ufficiale di Admiral Bet.

L'applicazione, progettata specificamente per l'uso su dispositivi mobili, viene offerta gratuitamente ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi più popolari in Italia. Questo garantisce un'esperienza d'uso su misura e elevati livelli di sicurezza.

L'iter di iscrizione per chi decide di registrarsi via mobile sulla web app del sito rispecchia quello della versione desktop. Ecco, invece, alcuni dettagli per chi sceglie l'applicazione di AdmiralBet:

Per gli utenti Android: è necessario scaricare l'app di Admiral Bet direttamente dal sito ufficiale. Una volta scaricata, bisognerà concedere le autorizzazioni richieste per completare l'installazione. Dopo questa fase, avviando l'applicazione, si può iniziare la registrazione inserendo le informazioni richieste.

Per gli utenti iOS: l'app di AdmiralBet è disponibile sull'App Store. L'installazione avviene automaticamente dopo il download, senza necessità di interventi da parte dell'utente.

Convalida dell'account su Admiralbet

La convalida dell'account Admiral Bet può essere effettuata inviando una copia dei documenti al momento della registrazione oppure dopo l'iscrizione, scrivendo all'indirizzo email documenti@admiralbet.it.

La convalida deve essere completata entro 30 giorni dall'iscrizione. A livello pratico, Admiralbet accetta esclusivamente file con dimensioni massime 5 MB e con estensione pdf, jpg, gif, png e jpeg.

Come iniziare a scommettere su Admiral Bet

Dopo aver completato la registrazione ad Admiralbet, gli utenti potrebbero essere interessati a piazzare subito una scommessa. Anche se la procedura è semplice, vale la pena chiarire il tema con una guida passo-passo:

Completare la registrazione su AdmiralBet, come precisato più in alto. Entrare nel profilo creato. Procedere con il primo deposito, optando per uno dei metodi di pagamento accettati da Admiral Bet (più info nel paragrafo sotto). Navigare nella sezione dedicata agli sport su AdmiralBet e scegliere su quale evento scommettere, cliccando sulla quota per aggiungerla alla schedina. Inserire la cifra da puntare e confermare la giocata, cliccando su "Scommetti".

Metodi di pagamento di Admiralbet

Per qualificarsi alla promo e ricevere il bonus di benvenuto, è richiesto un deposito sul conto gioco. Con Admiral Bet non vi sono restrizioni sul metodo di pagamento da selezionare per ottenere il bonus scommesse.

Di seguito è presentata una tabella sintetica dei metodi disponibili:

Metodo Importo minimo (€) Importo massimo (€) Tempo di elaborazione Carta di credito 10 1.000 Immediato PayPal 10 1.000 Immediato Skrill 10 1.000 Immediato PaySafeCard 5 1.000 Immediato Admiral Pay 5 1.999,99 Immediato Rapid Transfer 10 1.000 Immediato Neteller 10 1.000 Immediato Skrill 1 Tap 10 1.000 Immediato Postecommerce 10 1.000 Immediato Bonifico bancario 10 5.000 2-3 Giorni Bonifico postale 10 1.000 da 1 a 5 giorni lavorativi

I limiti precisati qua sopra sono quelli fissati dalla piattaforma. Qualsiasi limite scelto dall'utente potrà modificare queste soglie solo al ribasso.

Iscrizione ad Admiralbet - FAQ

Quanto tempo è necessario per completare la convalida dell'account?

Solitamente sono sufficienti 48 ore per la verifica dell'identità, salvo problemi con i documenti o errori nel modulo di registrazione.

Si può prelevare il bonus scommesse di Admiral Bet?

Solo dopo aver completato i requisiti di puntata fissati dai T&C e precisati più in alto.

Quali documenti si possono utilizzare per effettuare la registrazione ad Admiralbet?

Sono accettati i seguenti documenti validi: carta d'identità, patente di guida o passaporto.