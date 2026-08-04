Registrazione Admiralbet: creazione conto gioco online

Come aprire un conto di gioco su AdmiralBet?

L'operatore AdmiralBet si rivolge esclusivamente a utenti maggiorenni e residenti sul territorio italiano. A differenza di altre piattaforme, al momento non è supportata la registrazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). La procedura di iscrizione richiede la compilazione di un modulo con i propri dati e le informazioni di un documento d'identità valido.

Ecco i passaggi da seguire per completare la registrazione: 👇

Visitare il sito ufficiale di Admiralbet.it. Cliccare sul tasto giallo "Registrati" in alto a destra. Nella schermata successiva, selezionare "Inizia la registrazione". Inserire il codice fiscale per una compilazione rapida dei dati anagrafici, oppure inserirli manualmente. Fornire le informazioni relative alla residenza. Indicare un numero di cellulare valido. Scegliere le credenziali di accesso (username e password) e impostare una domanda di sicurezza per il recupero della password. Inserire con precisione gli estremi del documento di identità (carta d'identità, patente o passaporto). Impostare un limite di ricarica mensile per il conto, in linea con le politiche di gioco responsabile. Se lo si desidera, indicare la squadra del cuore e inserire un codice promozionale. Selezionare il bonus di benvenuto cliccando sul banner corrispondente. Prendere visione dell'informativa sulla privacy e del contratto di gioco, fornire i consensi necessari e cliccare su "Conferma" per finalizzare l'iscrizione.

Registrazione su AdmiralBet: Termini e Condizioni

Per aprire un conto di gioco su AdmiralBet è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali, in conformità con la normativa italiana.

✅ Maggiore età : è obbligatorio aver compiuto 18 anni.

: è obbligatorio aver compiuto 18 anni. Residenza in Italia : l'utente deve essere residente sul territorio italiano.

: l'utente deve essere residente sul territorio italiano. 🪪 Documento di identità : bisogna fornire gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

: bisogna fornire gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità. Verifica del conto: l'account deve essere convalidato eal momento della registrazione inviando una copia del documento.

Come convalidare il conto su AdmiralBet

La convalida del conto di gioco è un passaggio obbligatorio, richiesto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per verificare l'identità dell'utente e garantire la sicurezza delle operazioni. Senza questo passaggio, non sarà possibile prelevare le vincite e il conto verrà sospeso dopo 30 giorni.

Ecco come procedere:

Invio del documento : si può inviare una copia fronte-retro del documento d'identità già durante la fase di registrazione.

: si può inviare una copia fronte-retro del documento d'identità già durante la fase di registrazione. Formati accettati: i file devono avere una dimensione massima di 5 MB e essere in formato pdf, jpg, gif, png o jpeg.

Cosa succede dopo la registrazione

Una volta completata l'iscrizione, si avrà accesso a tutte le funzionalità della piattaforma.

Bonus benvenuto nuovi utenti

I nuovi iscritti che scelgono il bonus per le scommesse sportive possono accedere al Bonus Sport.

Questa promozione offre un bonus del 50% sul primo deposito fino a un massimo di 5.000€ a cui si aggiungono 1.000€ senza deposito e 500 Free Spin con SPID. Per attivarlo, è necessario effettuare una prima ricarica di almeno 20€, selezionando l'opzione "Bonus 1° ricarica Scommesse 50%". Il bonus viene erogato subito dopo il deposito ma è inizialmente bloccato Prima, infatti, bisogna soddisfare i requisiti di scommessa pari a 6x.

Accesso all'account

Per accedere al tuo profilo di gioco dopo la registrazione, basterà visitare il sito di AdmiralBet e cliccare sul tasto "Login". A questo punto bisogna inserire l'username e la password scelti durante l'iscrizione.

Primo deposito

Per iniziare a scommettere, è necessario effettuare un primo deposito. Dopo aver effettuato l'accesso, aprire l'area personale e selezionare l'opzione di ricarica. Scegliere uno dei metodi di pagamento disponibili e l'importo che si desidera versare per iniziare a giocare.

Metodi di pagamento

AdmiralBet offre diversi metodi per depositare e prelevare fondi dal proprio conto di gioco. Non ci sono restrizioni sui metodi di pagamento validi per ottenere il bonus di benvenuto.

Metodi di Deposito Metodi di Prelievo Carte di Credito (Visa, MasterCard) Carte di Credito (Visa, MasterCard) PostePay PostePay PayPal PayPal paysafecard Skrill Skrill, Skrill 1-Tap Bonifico Bancario Neteller Voucher PVR Rapid Transfer Admiral Pay Bonifico Bancario Scratch Card Admiral Pay

Perché registrarsi su AdmiralBet?

Ecco una valutazione oggettiva dei punti di forza e di debolezza dell'operatore.

Pro 👍 Contro 👎 Ampia offerta di sport (24 discipline) Non sono disponibili scommesse sugli E-Sport Vasto palinsesto di giochi da casinò (oltre 3.000) Mancano alcuni mercati di scommessa specifici (es. rigore, VAR) App mobile disponibile per Android e iOS Scommesse su politica e intrattenimento non presenti Presenza di Cashout e Bet Builder Numerosi metodi di pagamento accettati

AdmiralBet a confronto con altri bookmaker ADM

AdmiralBet si posiziona come un operatore competitivo nel panorama italiano, offrendo una piattaforma completa e sicura che regge il confronto con altri concessionari di gioco autorizzati dall'ADM. Ad ogni modo è importante confrontare l'operatore con altri siti di scommesse online in Italia per avere una panoramica oggettiva su quello che il mercato del betting nostrano ha da offrire.

Conoscere AdmiralBet nel dettaglio

AdmiralBet è un portale di gioco online che opera legalmente in Italia grazie alla licenza ADM (ex AAMS) n° 15096. Questo garantisce che tutte le attività di gioco si svolgano nel rispetto delle normative nazionali, assicurando elevati standard di sicurezza e trasparenza per gli utenti. È fondamentale affidarsi sempre a bookmaker con licenza per un'esperienza di gioco protetta.

L'offerta di AdmiralBet è molto ampia e solida:

Sport : copre 24 diverse discipline sportive.

: copre 24 diverse discipline sportive. Payout : la percentuale di pagamento media è del 94,74%.

: la percentuale di pagamento media è del 94,74%. Casinò: vanta oltre 3.000 giochi, incluse slot e casinò live.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Cosa ne pensi del processo di registrazione di AdmiralBet?

La procedura di registrazione sul sito di AdmiralBet ricalca quella presente sui portali di altri operatori: durante la compilazione dei campi è possibile inserire anche il nome della propria squadra del cuore e, prima di prendere visione dei termini e delle condizioni, si può selezionare il bonus desiderato dal menù.

Quanto facile è registrarsi sul sito?

Oltre che con la maniera classica, su AdmiralBet è possibile registrarsi anche tramite SPID: non è però presente l'opzione della Carta d'Identità Elettronica (CIE), sempre più in voga tra gli utenti e priva di costi a differenza della maggior parte dei servizi SPID. Tale implementazione migliorerebbe l'impressione generale a riguardo.

In cosa l'iscrizione su AdmiralBet può migliorare?

In base alla mia esperienza, posso affermare che la procedura relativa alla verifica del conto gioco sia veloce e alla portata di tutti. Ho apprezzato anche la possibilità di ricevere un bonus grazie alla registrazione con SPID, consistente anche nell'assegnazione di 1000 Free Spin utilizzabili nelle slot indicate nei T&C dell'offerta.

Domande frequenti

Quanto tempo è necessario per completare la convalida dell'account?

Solitamente la verifica dell'identità richiede circa 48 ore, a meno che non ci siano problemi con i documenti inviati o errori nel modulo di registrazione.

Si può prelevare il bonus scommesse di Admiral Bet?

Il bonus può essere prelevato solo dopo aver soddisfatto i requisiti di puntata specificati nei termini e nelle condizioni della promozione.

Quali documenti si possono utilizzare per effettuare la registrazione ad AdmiralBet?

Per la registrazione e la convalida del conto sono accettati i seguenti documenti in corso di validità: carta d'identità, patente di guida o passaporto.