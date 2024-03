Tutte le info sul Bonus Multipla Planetwin365 fino al 255%

In questa pagina spiegheremo come funziona l'incentivo sulle scommesse multiple di Planetwin365 che aumenta le vincite fino a oltre il 250%.

Sono numerosi i siti scommesse online che offrono un bonus sulle multiple e Planetwin365 è uno di questi. L’offerta proposta per le multiple offre una ragione in più per aggiungere eventi nella schedina multipla e potenzialmente incrementare il volume di vincite nette ottenute.

Nel seguente articolo spiegheremo in cosa consiste e a quanto ammonta il Planetwin365 bonus multipla, quali sono le condizioni per aderire all’offerta e le relative limitazioni. Per analizzare nel dettaglio l’offerta di scommesse e casinò di questo bookmaker, i lettori possono consultare la nostra recensione Planetwin365.

In cosa consiste il Bonus sulle Multiple di Planetwin365

Il Bonus Multipla Planetwin365 permette di moltiplicare il valore della scommessa multipla piazzata per un coefficiente prestabilito sulla base del numero di eventi aggiunti in schedina che rispettino le condizioni del bonus. Il numero minimo di avvenimenti che rendono la scommessa eleggibile per partecipare alla promozione sono 5 mentre il numero massimo raggiunge i 30 eventi.

La quota per ciascun evento deve, invece, essere superiore a 1.24.

Termini e condizioni del Bonus Multipla Planetwin365

Così come per altri bonus offerti da Planetwin365, anche l’incentivo per le scommesse multiple è regolato da alcune condizioni e limitazioni. Qui di seguito forniremo maggiori dettagli da tenere in considerazione per l’adesione alla promo sulle multiple:

Il numero minimo e massimo di eventi inseribili in schedina multipla è rispettivamente 5 e 30.

Sono valide ai fini del calcolo solo le scommesse non annullate che abbiano quota maggiore a 1.24

Integrali, sistemi e scommesse antepost sono escluse dalla promo

Gli eventi inclusi nella schedina devono concludersi entro 7 giorni dal piazzamento della scommessa

Eventuali multiple piazzate utilizzando altri bonus non saranno eleggibili per la promo Bonus Multipla

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni

Valore del Bonus Multipla al variare del numero di eventi

Come di consueto, il bonus multipla non si applica a percentuale fissa, ma aumenta all’aumento del numero di avvenimenti inclusi nella scommessa. Qui forniamo una rappresentazione del bonus applicabile in ogni caso:

Numero eventi % Bonus Multipla Planetwin365 5 4% 6 8% 7 12% 8 16% 9 21% 10 26% 11 31% 12 37% 13 43% 14 49% 15 55% 16 62% 17 69% 18 76% 19 85% 20 95% 21 105% 22 115% 23 125% 24 135% 25 150% 26 170% 27 190% 28 210% 29 230% 30 255%

Domande frequenti sul Bonus Multiple Planetwin365

È possibile includere sistemi nella scommessa per ottenere il bonus multipla Planetwin365?

No, scommesse a sistema, integrali e antepost non possono essere incluse nella schedina, pena l’annullamento della promo sulle multiple.

Qual è la quota minima accettata per ottenere l’incentivo sulle scommesse multiple?

Le scommesse devono avere quota superiore a 1.24 per entrare nel calcolo delle multiple soggette alla promozione in oggetto.

Cosa succede se un evento incluso nella multipla viene annullato?

L’evento annullato viene escluso dal calcolo del bonus che pertanto viene ricalcolato sulla base della regola N-1, a patto che il restante numero di eventi sia pari o superiore a 5.