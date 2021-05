Verona-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino va a Verona caccia di punti salvezza: tutto su questa partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Torino

Verona-Torino Data: 9 maggio 2021

9 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN e DAZN1

Streaming: DAZN

La Serie A propone alcune sfide importanti in ottica salvezza nella 35ª giornata, come quella tra Verona e Torino. Se i gialloblù sono in zona sicura, i granata sono ancora immersi nella bagarre della lotta per non retrocedere.

Con il pareggio per 1-1 in casa contro lo Spezia, la squadra di Juric ha chiuso una serie di 4 sconfitte consecutive. Un risultato positivo che però lascia l'amaro in bocca, visto che il pareggio dei liguri è arrivato nel finale.

I granata sono invece reduci dal successo per 1-0 contro il Parma, che li tiene fuori dagli ultimi tre posti. Da considerare inoltre la partita con la Lazio, che la squadra di Nicola deve ancora recuperare e con la quale può aumentare il margine sulla terzultima.

Questa sfida si preannuncia estremamente equilibrata, esattamente come quella giocata nel girone d'andata. Il risultato fu un pareggio per 1-1, deciso dai goal di Dimarco e Bremer.

In questo articolo troverete tutte le informazioni più importanti per quanto riguarda Verona-Torino: dagli aggiornamenti sulle formazioni schierate dai due tecnici fino a suggerimenti su come assistere al match in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-TORINO

La data prevista per Verona-Torino è domenica 9 maggio 2021. Dato che si gioca in casa degli scaligeri, l'incontro verrò disputato allo stadio Marcantonio Bentegodi e comincerà alle ore 15.00.

Coloro che sono interessati al confronto tra Verona e Torino, per poterlo vedere devono avere un abbonamento a DAZN. Nel caso in cui gli interessati avessero aderito all'offerta Sky-DAZN, potrebbero godersi le emozioni del match andando sul canale 209 del satellite (DAZN1) oppure accedendo all'app della piattaforma (disponibile sul decoder Sky Q).

In alternativa l'app di DAZN è presente in tutte le smart tv di ultima generazione e, avendo il solo abbonamento a questa piattaforma, il match sarà visibile comodamente dalla propria televisione. Un'altra possibilità per non perdersi nulla della sfida è caratterizzata da altri dispositivi che, collegati a televisori non smart, danno la possibilità di accedere a DAZN: console come PlayStation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per assistere al confronto tra i gialloblù e i granata è possibile anche accedere a DAZN tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet. In questo modo, gli abbonati a questa piattaforma potranno godersi la partita attraverso la diretta streaming.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida tra Verona e Torino la potrete seguire anche qui su Goal, attraverso la solita cronaca scritta. Dalle scelte dei due allenatori fino all'ultima azione del match: rimanendo collegati al nostro sito, non vi perderete nulla del match.

Juric deve fare a meno dello squalificato Tameze, che va ad aggiungersi agli infortunati di lungo corso Benassi, Veloso e Vieira. In mediana giocheranno Sturaro e Barak, con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne. La linea difensiva posta davanti a Silvestri comprenderà Dawidowicz, Magnani e Dimarco, mentre in attacco potrebbe essere confermato Salcedo dopo il goal allo Spezia. Completano il reparto offensivo Zaccagni e Lasagna.

Nicola dovrebbe proporre l'ormai consolidato 3-5-2, con il ballottaggio più importante che riguarda la corsia di destra. In lizza Singo e Vojvoda, con quest'ultimo che ha segnato il goal della vittoria contro il Parma. Il centrocampo ritrova Mandragora, che agirà da playmaker con Rincon e Verdi nel ruolo di interni mentre Ansaldi sulla fascia sinistra. Pochi dubbi sulla difesa con il terzetto Izzo-Nkoulou-Bremer e sull'attacco, formato da Belotti e Sanabria.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria.