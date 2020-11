The Best FIFA 2020, i candidati: Lewandowski favorito, c'è anche Ronaldo

La FIFA ha reso noti i candidati alla vittoria del The Best 2020: Lewandowski favorito, Ronaldo e Rita Guarino unici rappresentanti dell'Italia.

Come ormai ben noto da tempo, quest'anno il Pallone d'Oro non verrà assegnato dalla rivista francese 'France Football': colpa dell'emergenza pandemica che ha stravolto il calendario calcistico, costringendo i giocatori ad un tour de force estivo per concludere la scorsa stagione.

Nessun problema, invece, per quanto concerne i The Best FIFA Football Awards, che saranno regolarmente consegnati ai vincitori delle diverse categorie in lizza: tra gli uomini, ovviamente, il favorito numero uno è Robert Lewandowski, vincitore del 'Triplete' con il suo .

Presente in lista anche Cristiano Ronaldo che, assieme all'allenatrice della Women, Rita Guarino, forma il ristrettissimo gruppo degli 'italiani' in corsa per la vittoria del trofeo.

Sarà possibile esprimere le proprie preferenze sul sito ufficiale della FIFA fino al 9 dicembre, in vista della cerimonia di premiazione prevista per il 17 dello stesso mese. Ecco tutte le categorie con i rispettivi candidati.

THE BEST FIFA MEN'S PLAYER

Thiago Alcantara ( / )

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Kevin De Bruyne ( )

Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

Sadio Mané (Liverpool)

Kylian Mbappé ( )

Lionel Messi ( )

Neymar (PSG)

Sergio Ramos ( )

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

THE BEST FIFA WOMEN'S PLAYER

Lucy Bronze ( / Manchester City)

Delphine Cascarino (Lione)

Caroline Graham Hansen (Barcellona)

Pernille Harder ( / )

Jennifer Hermoso (Barcellona)

Ji So-yun (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Saki Kumagai (Lione)

Dzsenifer Marozsán (Lione)

Vivianne Miedema ( )

Wendie Renard (Lione)

THE BEST FIFA MEN'S GOALKEEPER

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Keylor Navas (PSG)

Manuel Neuer (Bayern Monaco)

Jan Oblak ( )

Marc-André Ter Stegen (Barcellona)

THE BEST FIFA WOMEN'S GOALKEEPER

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Sarah Bouhaddi (Lione)

Christiane Endler (PSG)

Hedvig Lindahl (Wolfsburg/Atletico Madrid)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Ellie Roebuck (Manchester City)

THE BEST FIFA MEN'S COACH

Marcelo Bielsa ( United)

Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco)

Jürgen Klopp (Liverpool)

Julen Lopetegui ( )

Zinedine Zidane (Real Madrid)

THE BEST FIFA WOMEN'S COACH

Lluís Cortés (Barcellona)

Rita Guarino (Juventus)

Emma Hayes (Chelsea)

Stephan Lerch (Wolfsburg)

Hege Riise (LSK Kvinner)

Jean-Luc Vasseur (Lione)

Sarina Wiegman ( )

FIFA PUSKAS AWARD