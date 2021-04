La Ternana festeggia col botto la Serie B: 7-2 alla Cavese

Consegnato il premio della vittoria della Serie C alla Ternana, che ha anche battuto la Cavese addirittura per 7-2.

Dopo la promozione in Serie B raggiunta con quattro giornate di anticipo, il presidente della Lega Francesco Ghirelli ha consegnato oggi alla Ternana il trofeo per la vittoria del girone C del campionato di Serie C, dopo aver infilato al collo dei rossoverdi la classica medaglia.

Stagione dei record per la Ternana e meritata promozione in Serie B ⚽

Stagione dei record per la Ternana e meritata promozione in Serie B ⚽

Ora è il momento della festa per la Fere 🏆

Ad alzare per primo la coppa è stato Marino Defendi, il Capitano. Grande atmosfera quest'oggi allo Stadio Libero Liberati, anche perché prima della promozione la squadra di Lucarelli ha regalato un'altra persa ai propri tifosi (da casa): la vittoria roboante per 7-2 contro la Cavese.

La Ternana si porta così a quota 84 punti in classifica, con quattro giornate ancora da giocare. Doppiette oggi per Vantaggiato e Peralta, con i goal di Laverone, Suagher e Partipilo. Non servono a nulla alla Cavese le reti di Scoppa e Ricchi.

Adesso la Ternana potrà giocare queste ultime partite godendosi il meritato successo, visto che la squadra di Terni ha ammazzato il girone C di Serie C.