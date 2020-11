Teramo-Catania dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Teramo affronta il Catania nell'11ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TERAMO-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Teramo-Catania

Teramo-Catania Data: 15 novembre 2020

15 novembre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : Rai Sport, Eleven Sports

Rai Sport, Eleven Sports Streaming: Rai Play, raisport.rai.it, Eleven Sports

Il Teramo di Massimo Paci ospita il Catania di Giuseppe Raffaele nell'11ª giornata del Girone C di Serie C. Gli abruzzesi sono terzi in classifica con 17 punti in 8 partite (2 da recuperare) con un cammino di 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, i siciliani si trovano al 15° posto con 7 punti in 7 gare (3 da recuperare), frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Fra le due formazioni sono 7 i precedenti in tutte le competizioni: i Diavoli non hanno mai battuto gli Elefanti, visto che il bilancio è di 4 pareggi e 3 vittorie rossazzurre.

I biancorossi attraversano un momento molto positivo e sono reduci da 3 vittorie consecutive negli ultimi 3 turni, gli etnei vengono invece da 2 sconfitte e un pareggio nel Derby di Sicilia nelle ultime 3 gare disputate.

Carlo Ilari con 4 goal all'attivo è il giocatore più prolifico del Teramo, mentre il Catania fino a questo momento è andato a segno con 6 giocatori diversi, tutti con una rete realizzata. In questa pagina tutte le informazioni su Teramo-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TERAMO-CATANIA

Teramo-Catania si disputerà il pomeriggio di domenica 15 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.45.

I tifosi e gli appassionati avranno diverse possibilità per vedere la sfida Teramo-Catania in tv. La partita sarà trasmessa innanzi tutto in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (57 HD e 58 del digitale terrestre).

Il confronto sarà inoltre trasmesso in diretta dal portale web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intera Serie C, e visibile, tramite app, anche sulle smart tv di ultima generazione.

Considerati i problemi tecnici riscontrati dagli utenti nelle precedenti settimane e legati ad attacchi informatici, per decisione della piattaforma della Lega Pro, tutte le gare che si giocheranno nel mese di novembre saranno visibili in diretta streaming in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

Anche per chi preferisse seguire Teramo-Catania in diretta streaming ci saranno più opzioni. La gara sarà trasmessa in chiaro dalla Rai sulla propria piattaforma Rai Play, con possibilità di essere vista su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale, ma anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'app, e sul sito di Rai Sport.

Il match di Serie C sarà inoltre visibile in streaming gratuitamente su Eleven Sports: per avviare la diretta basterà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure scaricare la app e accedere mediante quest'ultima, o, ancora, collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now.

Paci potrebbe affidarsi al 4-3-3. Davanti al portiere polacco Michal Lewandowski, in difesa Diakité e Piacentini comporranno la coppia centrale, mentre Lasik e Tentardini agiranno da terzini. A centrocampo la regia sarà affidata ad Arrigoni, con Mungo e Ilari possibili mezzali ai suoi lati. In attacco tridente con Pinzauti centravanti e ai suoi lati Di Francesco e Cappa nel ruolo di esterni offensivi.

Raffaele risponderà con il suo 3-5-2. Nel tandem d'attacco potrebbe essere riproposto dal 1' Gatto in coppia con Pecorino. In mediana Rosaia sarà il playmaker, con accanto come mezzali Maldonado e uno fra Dall'Oglio e Izco. Sulle due fasce duello fra Calapai e Albertini per presidiare la fascia destra, fra Pinto e Zanchi per la corsia mancina. Dietro, con Martínez in porta, linea a tre difensiva composta da Tonucci, Claiton e Silvestri.

TERAMO (4-3-3): M. Lewandowski; Lasik, Diakité, Piacentini, Tentardini; Mungo, Arrigoni, Ilari; D. Di Francesco, Pinzauti, Cappa.

CATANIA (3-5-2): Martínez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Maldonado, Rosaia, Dall'Oglio, Pinto; Gatto, Pecorino.