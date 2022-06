Il curioso caso di Stryger-Larsen: esodato all'Udinese ma decisivo con la Danimarca

Il centrocampista è risultato decisivo nella sfida vinta dalla Danimarca contro l'Austria, ma all'Udinese è fuori rosa da diversi mesi.

Chi si rivede. Jens Stryger-Larsen torna a far parlare di sé e stavolta non per motivi che non sono legati al calcio giocato.

Il centrocampista dell'Udinese ha inserito il suo nome sul tabellino dei marcatori, segnando il goal decisivo che ha permesso alla Danimarca di battere l'Austria in Nations League.

La rete di Stryger-Larsen è arrivata a sei minuti dal novantesimo, sul risultato di 1-1 totalizzato in quel momento dal goal di Hojbjerg e il pareggio per i padroni di casa siglato da Schlager.

A colpire è la presenza in nazionale del centrocampista dell'Udinese, che in bianconero non gioca una partita dal 31 ottobre 2021.

Il motivo è da ricercarsi nel rifiuto del danese all'offerta di rinnovo di contratto proposta dal club friulano, che in tutta risposta ha deciso di tenerlo fuori rosa per tutto il resto della stagione.