Interruzione di corrente nella zona dello stadio: Austria-Danimarca inizia in ritardo di 90 minuti

Un blackout nel distretto del Prater ha impedito il regolare svolgimento della gara di Nations League: squadre in campo solo dalle 22:15.

Pure se le giornate si sono allungate, a pallone senza i riflettori la sera non si può giocare. Lo sanno bene in Austria, visto che la nazionale ha dovuto attendere ben 90 minuti prima che la partita di Nations League con la Danimarca potesse prendere il via.

Il calcio d’inizio era fissato per le 20:45, ma un inconveniente ha costretto a rimandare tutto. All’Ernst Happel Stadion, nelle vicinanze del Prater, nel distretto 2 di Vienna, è saltata la corrente.

“A causa di mancanza di elettricità in gran parte del 2° distretto, la rete elettrica deve essere riavviata e ciò fa slittare l’inizio della partita di Vienna”.

E mentre nel famoso parco di divertimenti alcune persone sono rimaste pericolosamente bloccate sulle attrazioni, per poi essere messe in sicurezza, a calcio non si è giocato.

Almeno fino a quando, intorno alle 21:45, le luci sono tornate ad accendersi ed è stato fissato il nuovo calcio d’inizio della partita, alle ore 22:15. Meglio tardi che mai.

In ogni caso, l’attesa non è pesata agli spettatori, visto che al Prater risuonavano canzoni di musica classica che hanno intrattenuto gli spettatori.