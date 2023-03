Sorteggio quarti Conference League: la Fiorentina pesca il Lech Poznan

Saranno i polacchi del Lech Poznan gli avversari della Fiorentina in Conference League: negli ottavi hanno eliminato il Djurgarden.

Il sorteggio di Nyon ha stabilito che sarà Lech Poznan l'avversaria della Fiorentina nei quarti di finale di Conference League. Un abbinamento tutto sommato benevolo per l'unica formazione italiana rimasta in corsa, come già era accaduto per i quarti di Champions e di Europa League.

Negli ottavi la formazione polacca ha eliminato gli svedesi del Djurgarden, vincendo per 2-0 in casa e imponendosi in trasferta per 3-0. In generale il Lech, che ha dovuto superare tre turni preliminari prima di approdare alla fase a gironi, ha perso solo una volta nel raggruppamento, 4-3 in casa del Villarreal, peraltro strapazzando gli spagnoli al ritorno con un netto 3-0.

La Fiorentina ha dunque evitato avversari come il West Ham o il Nizza: gli inglesi sono stati abbinati al Gent, mentre i francesi se la vedranno col Basilea. L'ultimo quarto di finale è quello tra l'AZ, che ha appena eliminato la Lazio, e l'Anderlecht.

Sorteggiati infine anche i possibili abbinamenti delle semifinali di Conference League: in caso di passaggio del turno, la Fiorentina se la vedrebbe contro la vincente del quarto tra Basilea e Nizza.

I quarti di Conference League

LECH POZNAN-FIORENTINA

GENT-WEST HAM

AZ-ANDERLECHT

BASILEA-NIZZA

Le semifinali di Conference League

LECH POZNAN/FIORENTINA-BASILEA/NIZZA

GENT/WEST HAM-AZ/ANDERLECHT