Le otto squadre classificate agli ottavi potranno affrontare tutte le altre qualificate. Da regolamento, infatti, non esistono più paletti per gli incontri tra club della stessa nazione. Saranno possibili anche sfide già effettuate nella fase a gironi dell'Europa League e della Conference League 2022/2023 .

Di fatto gli unici derby possibili sono quello italiano (Juventus e Roma) in Europa League e quello belga (Anderlecht e Gent): per il resto sei squadre di sei nazioni diverse in ognuna delle due competizioni.