Serie C 2020-2021: i gironi

La Serie C sta per tornare dopo la sospensione della scorsa regular season: ecco la composizione dei tre gironi della terza serie.

In attesa del sorteggio dei calendari, la Serie C 2020-2021 sta ufficialmente per iniziare. Nel weekend del 27 settembre prenderà il via la terza serie, che ripartirà sette mesi dopo la sospensione della scorsa regular season a causa dell'emergenza COVID-19, prima che il campionato venisse comunque concluso con i playoff promozione e i playout.

Come saranno composti i tre gironi della Serie C? Eccoli nel dettaglio:

GIRONE A

Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, U23, Lecco, , Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate

GIRONE B

Arezzo, , Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, , , Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtus , Vis Pesaro

GIRONE C

Avellino, Bari, Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, , Stabia, Monopoli, Paganese, , Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese