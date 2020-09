Sorteggio calendari Serie C 2020-2021: orario e dove vederlo in tv e streaming

Quando si terrà il sorteggio dei calendari della Serie C? Tutte le informazioni su data e orario e dove vederlo in diretta in tv e streaming.

I gironi della Serie C 2020-2021 sono stati definiti. Ora è tempo del sorteggio dei calendari della terza serie, che prenderà il via nel weekend di domenica 27 settembre. Si riparte, dunque, dopo il lunghissimo stop a causa dell'emergenza Coronavirus che ha portato alla sospensione della scorsa stagione regolare, conclusa comunque con playoff e playout.

Ma quando sarà il sorteggio dei calendari di Serie C? Dove si potrà vedere in e ? Ecco tutte le risposte.

SORTEGGIO CALENDARI SERIE C: DATA E ORARIO

Il sorteggio dei calendari della Serie C 2020-2021, come comunicato ufficialmente dalla Lega Pro, è in programma nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre, dunque a una decina di giorni dall'inizio del campionato.

L'inizio della cerimonia, che si terrà nella sede della stessa Lega Pro, è stato fissato per le ore 17.00.

SORTEGGIO CALENDARI SERIE C: DOVE VEDERLO IN TV

Il sorteggio dei calendari della Serie C 2020-2021 si potrà vedere in diretta tv: a trasmetterlo sarà Rai Sport, che assieme alla piattaforma Eleven Sports detiene anche per la prossima stagione i diritti della competizione.

Sarà possibile assistere alla cerimonia del sorteggio ai canali 57 e 58 del Digitale Terrestre, oppure al 227 di Sky.

SORTEGGIO CALENDARI SERIE C: DOVE VEDERLO IN STREAMING

Gli appassionati potranno seguire il sorteggio dei calendari della Serie C 2020-2021 non soltanto in tv, ma anche in streaming: basterà infatti collegarsi al sito di Rai Sport attraverso dispositivi come pc, smartphone o tablet.