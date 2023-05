Serie B, risultati 36ª giornata - Il Cagliari si scatena, 5-0 sul campo del Perugia

Il campionato di Serie B è giunto al 36° turno: il quadro delle gare si è aperto con il trionfo del Cagliari a Perugia.

Si è aperto con una roboante vittoria del Cagliari, il trentaseiesimo turno del campionato di Serie B. La compagine sarda, che aveva messo in cascina solo tre punti nelle ultime quattro uscite, si è imposta per 5-0 su un Perugia in crisi di risultati e sempre più pericolosamente impelagato nella lotta per non retrocedere.

Al Curi tutto facile per gli ospiti (sempre più certi di un posto in zona playoff) che passano in vantaggio già al 5’ con Lapadula che, sfruttando il cattivo posizionamento di tutta la retroguardia umbra, insacca da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un corner. Al 30’ il raddoppio del Cagliari con Azzi, mentre a chiudere virtualmente i conti con largo anticipo ci ha pensato Mancosu che, al 45’, ha siglato il goal dello 0-3 con una conclusione da centrocampo.

Ad inizio ripresa, al 49’, Kourfalidis ha calato il poker, mentre a fissare il risultato sul definitivo 0-5 è stato ancora Lapadula allo scadere ribadendo in rete su corta respinta di Gori.

SERIE B, RISULTATI 36ª GIORNATA - CLASSIFICA

PERUGIA-CAGLIARI 0-5 [5’ Lapadula, 30’ Azzi, 45’ Mancosu, 49’ Kourfalidis, 88’ Lapadula]

CITTADELLA-BENEVENTO [sabato, ore 14.00]

COSENZA-VENEZIA [sabato, ore 14.00]

GENOA-ASCOLI [sabato, ore 14.00]

MODENA-BARI [sabato, ore 14.00]

PISA-FROSINONE [sabato, ore 14.00]

REGGINA-COMO [sabato, ore 14.00]

TERNANA-SUDTIROL [sabato, ore 14.00]

PALERMO-SPAL [sabato, ore 16.15]

PARMA-BRESCIA [domenica, ore 16.15]