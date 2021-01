Sassuolo-SPAL, le formazioni ufficiali: Boga gioca dall'inizio

Subentrato contro la Juventus, Jeremie Boga parte dal 1' in Coppa Italia. La SPAL risponde con un tridente di ex: Di Francesco, Brignola e Floccari.

Le formazioni ufficiali di - :

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; M. Lopez, Obiang; Oddei, Djuricic, Boga; Raspadori.

SPAL (3-4-2-1): Berisha; Spaltro, Vicari, Sernicola; Dickmann, Missiroli, Murgia, D'Alessandro; Brignola, Di Francesco; Floccari.

Sassuolo in campo con il consueto 4-2-3-1 e con Raspadori che rimpiazza Caputo come punta più avanzata. Alle sue spalle agiranno il giovanissimo Oddei, Djuricic e Boga, che torna titolare. Dentro Pegolo in porta, Peluso e Rogerio in difesa e Maxime Lopez in mezzo al campo.

La SPAL di Pasquale Marino si presenta con un 3-4-2-1 e un tridente formato interamente da ex neroverdi: Floccari, Brignola e Di Francesco. Ex è anche Sernicola, che giocherà in difesa.