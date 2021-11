Roma-Bodo/Glimt dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma sfida in casa il Bodo/Glimt nella 4ª giornata del Gruppo C di Conference League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

La Roma di José Mourinho sfida in casa il Bodo/Glimt di Kjetil Knutsen nella 4ª giornata della Conference League. I capitolini puntano a vendicare l'umiliante 6-1 maturato in Norvegia e contemporaneamente a riprendersi la vetta in classifica: attualmente sono secondi con 6 punti alle spalle dei rivali gialloneri, primi a quota 7.

La Lupa ha collezionato finora 2 vittorie prima del pesante k.o. norvegese, mentre gli scandinavi hanno riportato nel loro cammino europeo 2 vittorie e un pareggio. I giallorossi hanno perso solo una delle ultime 19 partite casalinghe nella fase a gironi delle competizioni europee (11 vittorie, 7 pareggi) e hanno segnato almeno tre goal in ognuna delle ultime tre.

Il giovane Riccardo Calafiori è il giocatore di movimento della Roma con il minutaggio più elevato in questa Conference League (257 minuti in campo), mentre Erik Botheim del Bodø/Glimt ha preso parte a sei goal nel toreno, più di ogni altro giocatore (due goal e quattro assist); in particolare nella gara d'andata contro la Roma ha preso parte a cinque reti (due realizzazioni, tre assist), record nell'attuale competizione.

In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Bodo/Glimt, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Roma-Bodo/Glimt si disputerà la sera di giovedì 4 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. La partita, che sarà la seconda fra le due squadre in Conference League dopo quella dell'andata, avrà inizio alle ore 21.00.

La sfida di Conference League Roma-Bodo/Glimt sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro da TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) e in pay per view da Sky sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Ci sono diverse possibilità per vedere Roma-Bodo/Glimt in diretta streaming. Con DAZN e Sky Go sarà possibile vedere la gara anche sui propri personal computer e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle due piattaforme, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, preoccupandosi di scaricare prima le rispettive app per sistemi iOS e Android.

Gli utenti DAZN, al termine del confronto, potranno anche prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

La sfida di Conference League, Roma-Bodo/Glimt, potrà inoltre essere vista gratuitamente in streaming sul sito tv8.it. Infine la partita potrà essere seguita anche su NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Conference League agli abbonati che acquistano il Pass Sport.

TELECRONISTI ROMA-BODO/GLIMT

La telecronaca di Roma-Bodo/Glimt su DAZN sarà curata da Alberto Santi, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico. Sky, invece, non ha ancora annunciato telecronista e seconda voce della partita.

Su Goal potrete seguire Roma-Bodo/Glimt anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Oltre agli infortunati Smalling e Spinazzola, Mourinho potrebbe dover fare a meno di Lorenzo Pellegrini, vittima di un'infiammazione al ginocchio. Davanti ci sarà Abraham, con Carles Pérez e Zaniolo accanto ad El Shaarawy (favorito su Mkhitaryan) sulla trequarti. In mediana tandem composto da Cristante e Veretout. In porta ci sarà Rui Patricio, davanti a lui coppia centrale formata da Mancini e Ibañez, con Karsdorp e Viña esterni bassi.

Knutsen dovrebbe mandare in campo gli scandinavi con un 4-3-3. Botheim agirà da centravanti nel tridente offensivo, con Solbakken e Pellegrino ai suoi lati. In mediana Berg sarà il playmaker, con Brunstad Fet e Konradsen mezzali. In difesa Moe e Lode formeranno la coppia centrale difensiva, mentre Sampsted e Bjorkan si disimpegneranno come terzini. Fra i pali ci sarà Haikin.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Carles Pérez, Zaniolo, El Shaarawy; Abraham.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.