Chi è Erik Botheim, l'attaccante norvegese classe 2000 del Bodo/Glimt: dalla musica e le nazionali giovanili con Haaland al goal alla Roma di Mou.

Non sarà una macchina da goal come il suo amico Erling Braut Haaland, ma la porta la vede, eccome. Erik Botheim ha messo in mostra tutta le sue qualità da cannoniere contro la Roma di José Mourinho. Nella sfida contro i giallorossi, valida per il terzo turno del Gruppo C di Conference League, l'attaccante classe 2000 del Bodo/Glimt ha realizzato una doppietta.

Il 21enne norvegese ha realizzato una doppietta con uno squillo per tempo. Prima all'8', al termine di un'azione orchestrata e finalizzata nel migliore dei modi, con il triangolo perfetto con Fet, con cui ha messo fuori casa la difesa giallorossa e mandato la palla alle spalle di Rui Patricio. Poi, al 53', spingendo in rete tutto solo al centro dell'area l'assist dalla destra di Sampsted. A completare l'opera i tre assist per i compagni nel trionfo dei norvegesi sulla squadra di Mourinho.

Un'intesa incredibile, dentro e fuori dal rettangolo verde. Quella tra Botheim e Haaland è un'amicizia nata anni fa sui campi di gioco e che tutt'ora prosegue, nonostante le strade dei due si siano separate. I due attaccanti hanno condiviso tutto il percorso nelle giovanili delle nazionali della Norvegia, dall'Under 15 fino all'Under 19, instaurando un rapporto molto solido anche nella vita privata.

Il grande affiatamento in campo tra Erik ed Erling è cresciuto anche grazie all'amicizia nata tra i due attaccanti, nati esattamente a 193 giorni di distanza: il 10 gennaio 2000 Botheim, il 21 luglio dello stesso anno Haaland.

Non a caso, Haaland e Botheim si sono resi protagonisti di un video musicale realizzato nel 2016. I due condividono da sempre la passione per la musica e cinque anni fa hanno deciso di formare un gruppo chiamato 'Flow Kingz' e realizzare il brano dal nome 'Kygo jo', l'unico realizzato dalla band. Caricato su Youtube, il video è diventato popolare in concomitanza con l'esplosione dell'ex Molde, raggiungendo oltre 8 milioni di visualizzazioni.

Dopo le 13 reti realizzate nell'ultimo campionato norvegese, in questa stagione Botheim è ripartito alla grande con 5 reti e 6 assist nelle competizione europee, tra qualificazioni di Champions League e Conference League. Uno 'score' importante, che il 21enne ha incrementato in una fredda serata norvegese con il successo roboante sulla Roma di José Mourinho. Non segnerà come Haaland, ma i due goal e i tre assist contro i giallorossi confermano le grandissime qualità dell'ultima stellina prodotta dal calcio norvegese.