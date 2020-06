I risultati in Premier League: tris Southampton, Norwich nell'abisso

Nella prima gara del 30esimo turno, l'ottimo secondo tempo dei biancorossi ha lasciato senza punti il Norwich ultimo in classifica.

Dopo i recuperi della 29esima giornata che hanno visto il Manchester City surclassare l'Arsenal e l' pareggiare in casa contro lo Sheffield, il 30esimo turno di Premier League fa ripartire tutte le squadre del campionato inglese in seguito allo stop per coronavirus.

Nella prima gara, primo anticipo del venerdì, il è riuscito a superare con tre reti il in trasferta, scappando dalla zona calda e di fatto assicurandosi con un piede e mezzo la permanenza nella Premier League stagione 2020/2021.

Grande secondo tempo per i biancorossi, che con Ings, Armstrong e Redmond hanno portato via i tre punti lasciando il Norwich sul fondo della classifica. Ultima spiaggia, o quasi, fallita e Championship decisamente più vicina.

Altre squadre

PREMIER LEAGUE, 30ª GIORNATA

NORWICH-SOUTHAMPTON 0-3 [49' Ings, 54' Armstrong, 79' Redmond]

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED venerdì ore 21:15

WATFORD-LEICESTER sabato ore 13:30

BRIGHTON-ARSENAL sabato ore 16

WEST HAM-WOLVERHAMPTON sabato ore 18:30

BOURNEMOUTH-CRYSTAL PALACE sabato ore 20:45

NEWCASTLE-SHEFFIELD UNITED domenica ore 15

ASTON VILLA-CHELSEA domenica ore 17:15

EVERTON-LIVERPOOL domenica ore 20

MANCHESTER CITY-BURNLEY lunedì ore 21