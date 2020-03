Cosa serve al Liverpool per vincere la Premier? Quando sarà matematico il titolo?

La squadra di Klopp è oramai diretta verso il titolo d'Inghilterra trent'anni dopo: marzo decisivo per un titolo che manca da tantissimo.

Ora sì, è iniziato il countdown per vedere il nuovamente campione d' . Per la prima volta nel nuovo millennio, per la prima volta dopo trent'anni. La sconfitta del contro lo United porta il titolo ad essere più vicino, magari ufficiale proprio nell'altra stracittadina, contro l' .

La distanza tra il Liverpool, che ha dimenticato le ultime sconfitte battendo il Bornemouth di misura, e il Manchester City è siderale, tale da poter regalare la Premier League alla banda di Klopp già nel prossimo turno di campionato. E se non nel prossimo, comunque molto presto.

COSA SERVE AL LIVERPOOL PER VINCERE LA PREMIER?

Attualmente il Liverpool è capolista della Premier League con 82 punti, mentre il Manchester City è a 57, ma con una gara in meno. I Citizens sfideranno l' nel recupero infrasettimanale, la gara che può decidere la stagione ma non dare ancora aritmeticamente il titolo alla squadra di Klopp.

In parole povere al Liverpool servono sei punti senza guardare gli altri: in pratica due vittorie negli ultimi nove turni di campionato, o sei pareggi, o tre pareggi e una vittoria. In pratica, i Reds possono permettersi di perdere anche sette gare con due successi.

QUANDO PUO' ESSERE CAMPIONE IL LIVERPOOL?

Lunedì 16 marzo può essere la data della festa del Liverpool, in città, ma non in casa. E' previsto per quel giorno infatti il Derby contro l' . Se il Manchester City dovesse essere battuto dall'Arsenal nel recupero e i Reds sconfiggere i concittadini nel prossimo turno, allora sarà matematica.

Davanti ad un pareggio del Manchester City contro l'Arsenal e una vittoria del Liverpool il titolo sarebbe virtuale, ma non matematico: a pari punti, infatti, il primo dato da considerare in Premier sono le reti fatte, e non gli scontri diretti come accade ad esempio in .