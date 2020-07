I risultati in Liga - Tris Atletico Madrid, Maiorca nei guai

I Colchoneros battono agevolmente un Maiorca sempre più in difficoltà, terzultimo e con cinque punti di distacco dal quartultimo posto.

Si apre con un fondamentale successo per blindare l'ennesima qualificazione in il 34esimo turno di . Nella prima gara della giornata, con il campionato in via di conclusione, l' ha relato per 3-0 il pericolante Maiorca, che non riesce nell'impresa di ottenere punti salvezza.

A fare la voce grossa contro il Maiorca, attualmente a 29 punti come terzultima e a -5 dalla zona salvezza, ci ha pensato Morata, che ha siglato una doppietta decisiva prima su rigore e dunque dopo il quarto minuto di recupero della prima frazione.

Attesa per ul big match che vedrà il in casa dell'Atheltic Bilbao e il in quella del : due match essenziali, che potrebbero decidere seriamente il destino del campionato.

Altre squadre

RISULTATI LIGA, 34ª GIORNATA

ATLETICO MADRID-MAIORCA 3-0 [29' rig. e 45' Morata, 79' Koke]

CELTA VIGO-REAL BETIS [sabato, ore 17]

VALLADOLID-ALAVES [sabato, ore 19:30]

GRANADA-VALENCIA [sabato, ore 22]

ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID [domenica, ore 14]

ESPANYOL-LEGANES [domenica, ore 17]

OSASUNA-GETAFE [domenica, ore 19:30]

VILLARREAL-BARCELLONA [domenica, ore 22]

LEVANTE-REAL SOCIEDAD [lunedì, ore 19:30]

SIVIGLIA-EIBAR [lunedì, ore 22]