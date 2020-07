Athletic Bilbao-Real Madrid 0-1: ci pensa sempre Sergio Ramos, Barça a -7

Il Real Madrid allunga il distacco dal Barcellona (attualmente a -7): basta il rigore di Sergio Ramos ai Blancos per battere l'Athletic Bilbao.

La capolista della fa visita all' Bilbao, autorete di un bel campionato fino ad ora e di un ottimo ottavo posto. Ma il è un rullo compressore. Vittoria per la squadra di Zidane, che si porta momentaneamente a sette punti di vantaggio sul , in attesa della sfida di questa sera contro il .

Un primo tempo molto combattuto quello tra le due squadre, con il Bilbao che non rinuncia d attaccare ma con il Real che non rischia quasi nulla con la coppia centrale formata da Ramos e Militao.

La partita ha il suo turning point intorno al 70', quando Dani Garcia stende Marcelo in area di rigore. A velocità normale nessuno si accorge di niente, ma l'arbitro Gonzalez viene richiamato dal VAR ed assegna il calcio di rigore, che al replay sembra solare.

Dal dischetto si presenta Sergio Ramos: il Capitano del Real Madrid firma il suo decimo goal in campionato e realizza il suo 22° rigore consecutivo. Uno specialista, più di un leader nello spogliatoio delle Merengues.

Nel finale di partita il Real Madrid continua ad attaccare e per un soffio non trova il goal del raddoppio con il solito Karim Benzema, fermato con un miracolo da Unai Simon.