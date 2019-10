Ribery: "Mi ha cercato l'Eintracht, ma ho sempre voluto la Fiorentina"

Franck Ribery rivela un retroscena di mercato: "L'Eintracht mi offriva un solo anno di contratto: nei miei pensieri, però, c'era solo la Fiorentina".

Vecchio a chi? 36 anni e non sentirli: Franck Ribery sta convincendo proprio tutti gli addetti ai lavori in questa sua prima stagione italiana e a beneficiarne è la che può sfregarsi le mani per una scommessa fin qui vincente.

L'attaccante francese sarebbe però potuto rimanere in dopo i 12 anni passati al , come da lui stesso spiegato nel corso di un'intervista concessa a 'Bild'.

"L' Francoforte mi ha cercato offrendomi un solo anno di contratto: per me non è mai stata una vera opzione. Poi volevo cambiare campionato e non restare ancora in Bundesliga. Mi hanno contattato anche club di Premier League, ma la mia prima scelta è sempre stata l' e la Fiorentina".

I tifosi viola saranno lieti di leggere queste parole di un campione vero in campo e fuori, un toccasana per la rosa allenata da Vincenzo Montella che con tre vittorie consecutive si è rilanciata alla grande in zona Europa.