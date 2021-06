Repubblica Ceca-Inghilterra dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Repubblica Ceca affronta l'Inghilterra nella 3ª giornata del Girone D di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

La Repubblica Ceca di Jaroslav Silhavy e l'Inghilterra di Gareth Southgate si affrontano nella 3ª giornata del Gruppo D di Euro 2020, in una gara decisiva per la qualificazione delle due Nazionali agli ottavi di finale. I giochi nel girone sono ancora completamente aperti: cechi e inglesi conducono appaiati in vetta con 4 punti, ma per Croazia e Scozia, che inseguono a un punto e si sfideranno nel confronto diretto, non è detta l'ultima parola.

Un pareggio potrebbe dare comunque la certezza del passaggio del turno, con le inseguitrici che in questo caso dovranno accontentarsi di un possibile piazzamento fra le migliori terze. La vittoria premierebbe invece le due squadre con la certezza della prima posizione, la sconfitta, viceversa, rischierebbe di farne scivolare una al 3° posto a seconda del risultato dell'altra partita.

Sarà il primo confronto fra le due squadre in una fase finale degli Europei. Repubblica Ceca e Inghilterra, tuttavia, si sono sfidate 5 volte nella loro storia, con un bilancio che sorride ai Tre Leoni di 3 vittorie, un pareggio e un'affermazione dei cechi, che si sono imposti 2-1 in casa nel precedente più recente dell'ottobre 2019, valido proprio per le qualificazioni ad Euro 2020.

L'attaccante della Repubblica Ceca, Patrik Schick è l'attuale bomber di Euro 2020, assieme a Cristiano Ronaldo, con 3 goal segnati, mentre Raheem Sterling è l'autore dell'unica rete segnata al momento dall'Inghilterra. In questa pagina tutte le informazioni su Repubblica Ceca-Inghilterra: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA

Repubblica Ceca-Inghilterra si giocherà martedì 22 giugno 2021 nel palcoscenico dello Stadio di Wembley, a Londra. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima fra le due Nazionali nella fase finale degli Europei, è in programma alle ore 21.00.

Potrebbero esserci diverse possibilità per vedere Repubblica Ceca-Inghilterra in diretta tv. La Rai deve decidere quale gara, fra questa partita e Croazia-Scozia, che si giocherà in contemporanea, trasmetterà su Rai 1 (canali numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) con telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual, mentre il match sarà sicuramente trasmesso su Sky (canali ancora da definire).

La Rai dovrebbe offrire la visione di Repubblica Ceca-Inghilterra in diretta streaming in chiaro su Rai Play, mentre gli abbonati Sky potranno fare affidamento su Sky Go. In entrambi i casi basterà collegarsi sul sito della piattaforma per vedere la partita su pc o notebook, o scaricare l'apposita app ove si voglia vederla su tablet o smartphone.

Un'ulteriore possibilità è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che agli utenti che acquistano il pacchetto Sport, offre anche la visione delle gare di Euro 2020.

sarà possibile seguire. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Silhavy in ansia per le condizioni di Schick, che dopo essersi fratturato il naso contro la Croazia, è ora in dubbio per la sfida contro l'Inghilterra. Se non dovesse farcela, ad agire da prima punta sarà uno fra Hlozek, Vydra e Pekhart. Alle spalle del centravanti, sulla trequarti giocheranno Masopust, Soucek e Jankto. In mediana è aperto il ballottaggio fra Kral e Holes per chi troverà spazio accanto a Darida. In difesa, davanti al portiere Vaclik, coppia centrale composta da Kalas e Celutska, con Coufal terzino destro e Boril a sinistra.

Southgate ha diversi dubbi per la terza gara del girone, che sarà decisiva per la qualificazione dei Tre Leoni agli ottavi. Fra i pali sarà confermato Pickford, mentre in difesa i due terzini Walker e Trippier sono insidiati da James e Shaw. A centrocampo il ballottaggio principale è fra Phillips e Grealish per il ruolo di mezzala destra, con Rice in cabina di regia e Mount mezzala sinistra. Il giocatore dell'Aston Villa insidia però anche Foden, probabile titolare nella posizione di esterno offensivo destro. Completeranno il tridente offensivo il centravanti Kane e l'esterno alto di sinistra Sterling.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling.