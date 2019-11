Euro 2020: gironi, calendario e tabellone

Gironi, calendario e tabellone di Euro 2020: l'Italia è nel Gruppo A.

Il prossimo 12 giugno inizierà ufficialmente con la prima partita della fase a gironi che vedrà protagonista l'.

A Euro 2020 parteciperanno in totale 24 squadre, divise in sei gironi da quattro. Dopo le qualificazioni sono rimasti ancora quattro posti disponibili, che verrano assegnati tramite i playoff a marzo.

In attesa del sorteggio della fase a gironi, che si terrà sabato 30 novembre a Bucarest, è stata già decisa la collocazione delle nazionali organizzatrici. L'Italia, per esempio, è stata già inserita nel Girone A.

GIRONI EURO 2020

Le nazionali organizzatrici qualificate sono inserite automaticamente nel girone che le vedrà impegnate in casa. I paesi ospitanti di Euro 2020 (che, ricordiamo, sarà per la prima volta itinerante) sono Italia, , , , , , Romania, Ungheria, , Azerbaigian, e .

L' , testa di serie del sorteggio, è stata già inserita nel Gruppo C: questo perché non può finire nello stesso girone della Russia per motivi politici. Di conseguenza il è stato assegnato al Gruppo B.

GIRONE A

Italia

De definire

Da definire

Da definire

GRUPPO B

Belgio

Russia

Danimarca

Da definire

GRUPPO C

Ucraina

Olanda

Da definire

Vincitrice playoff Lega A o D

GRUPPO D

Inghilterra

Da definire

Da definire

Vincitrice playoff Lega C

GRUPPO E

Spagna

Da definire

Da definire

Vincitrice playoff Lega B

GRUPPO F

Germania

Da definire

Da definire

Vincitrice playoff Lega A o D

CALENDARIO E TABELLONE EURO 2020

GRUPPO A

Italia-Da definire, venerdì 12 giugno

Da definire-Da definire, sabato 13 giugno

Da definire-Da definire, mercoledì 17 giugno

Italia-Da definire, mercoledì 17 giugno

Da definire-Da definire, domenica 21 giugno

Italia-Da definire, domenica 21 giugno

GRUPPO B

Da definire-Da definire, sabato 13 giugno

Da definire-Da definire, sabato 13 giugno

Da definire-Da definire, mercoledì 17 giugno

Da definire-Da definire, giovedì 18 giugno

Da definire-Da definire, lunedì 22 giugno

Da definire-Da definire, lunedì 22 giugno

GRUPPO C

Olanda-Da definire, domenica 14 giugno

Da definire-Da definire, domenica 14 giugno

Olanda-Da definire, giovedì 18 giugno

Da definire-Da definire, giovedì 18 giugno

Olanda-Da definire, lunedì 22 giugno

Da definire-Da definire, lunedì 22 giugno

GRUPPO D

Inghilterra-Da definire, domenica 14 giugno

Da definire-Da definire, lunedì 15 giugno

Da definire-Da definire, venerdì 19 giugno

Inghilterra-Da definire, venerdì 19 giugno

Da definire-Da definire, martedì 23 giugno

Inghilterra-Da definire, martedì 23 giugno

GRUPPO E

Spagna-Da definire, lunedì 15 giugno

Da definire-Da definire, lunedì 15 giugno

Da definire-Da definire, venerdì 19 giugno

Spagna-Da definire, sabato 2020 giugno

Spagna-Da definire, mercoledì 24 giugno

Da definire-Da definrie, mercoledì 24 giugno

GRUPPO F

Germania-Da definire, martedì 16 giugno

Da definire-Da definire, martedì 16 giugno

Da definire-Da definire, sabato 20 giugno

Germania-Da definire, sabato 20 giugno

Da definire-Da definire, mercoledì 24 giugno

Germania-Da definire, mercoledì 24 giugno

OTTAVI DI FINALE

37 - Prima Gruppo F-Terza Gruppo A/B/C - sabato 27 giugno

38 -Seconda Gruppo D-Seconda Gruppo E - sabato 27 giugno

39 - Prima Gruppo B-Terza Gruppo A/D/E/F - domenica 28 giugno

40 - Prima Gruppo A-Seconda Gruppo C - domenica 28 giugno

41 - Prima Gruppo E-Terza Gruppo A/B/C/D - luned' 29 giugno

42 - Prima Gruppo D-Seconda Gruppo F - lunedì 29 giugno

43 - Prima Gruppo C-Terza Gruppo D/E/F - martedì 30 giugno

44- Seconda Gruppo A-Seconda Gruppo B - martedì 30 giugno

QUARTI DI FINALE

45 - Vincitrice 41-Vincitrice 42 - venerdì 3 luglio ore 18

46 - Vincitrice 39-Vincitrice 37 - venerdì 3 luglio ore 21

47 - Vincitrice 40-Vincitrice 38 - sabato 4 luglio ore 18

48 - Vincitrice 42-Vincitrice 44 - sabato 4 luglio ore 21

SEMIFINALI

Vincitrice 45-Vincitrice 46 - martedì 7 luglio ore 21

Vincitrice 48-Vincitrice 47 - mercoledì 8 luglio ore 21

FINALE

domenica 12 luglio ore 21 - Wembley Stadium