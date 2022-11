Fallo di mano, quando non è rigore? Il regolamento

Quando si assegna il calcio di rigore per fallo di mano in area e quando no: la regola per gli arbitri di Serie A e la spiegazione.

Il mancato rigore di Verona-Juventus, con il fallo di mano da parte di Danilo, ha riportato in Serie A i dubbi relativi al regolamento in seguito ad un tocco in area. Polemiche a non finire, Verona furioso e tante domande a proposito dell'intervento del difensore brasiliano.

Nel 2019 la regola del fallo di mano è stata riscritta. Con una circolare pubblicata tre anni fa, l'AIA - Associazione Italiana arbitri - evidenziava le modifiche alle "Regole del Gioco rispetto all’edizione 2018/19, approvate dall’IFAB in occasione della sua 133a Assemblea Generale Annuale, tenutasi ad Aberdeen (Scozia) il 2 marzo 2019". Tra queste quella della regola numero 12, 'Falli e scorrettezze' e in particolare il fallo di mano.

Nella riscrittura della regola 12 il testo 'tocca intenzionalmente con le mani' è tra l'altro stato sostituito da 'commette un fallo di

mano'.

LA VECCHIA REGOLA SUL FALLO DI MANO

Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il pallone. I seguenti criteri devono essere presi inconsiderazione:

Il movimento della mano verso il pallone (non del pallone verso la mano)

La distanza tra l ’ avversario e il pallone (pallone inaspettato)

L a posizione della mano non significa necessariamente che ci sia un ’ infrazione

L'ATTUALE REGOLAMENTO

Nel 2019 la regola del fallo di mano è stata riscritta. Dalla stagione 2019/2020 se il pallone tocca un braccio o la mano non si tratta di un'infrazione, come evidenzia la circolare ufficiale dell'AIA

"È un’infrazione se un calciatore:

• tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone

• ottiene il possesso / controllo del pallone dopo che questo ha toccato le sue mani / braccia e poi: segna nella porta avversaria, crea un’opportunità di segnare una rete

• segna nella porta avversaria direttamente con le mani / braccia, anche se accidentalmente, compreso il portiere

È di solito un’infrazione se un calciatore:

• tocca il pallone con le mani / braccia quando: queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo, queste sono al di sopra dell’altezza delle sue spalle (a meno che il calciatore non giochi intenzionalmente il pallone che poi tocca le mani / braccia)

Le suddette infrazioni si concretizzano anche se il pallone tocca le mani / braccia del calciatore provenendo direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino.

Ad eccezione delle suddette infrazioni, di solito non è un’infrazione se il pallone tocca le mani / braccia del calciatore: se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso, se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino, se mani / braccia sono vicine al corpo e non si trovano in una posizione innaturale tale da aumentare lo spazio occupato dal corpo, quando un calciatore cade a terra e mani / braccia sono tra corpo e terreno per sostenere il corpo, ma non estese lateralmente o verticalmente lontane dal corpo".

LA SPIEGAZIONE DELL'AIA NEL 2019

L'Aia ha condiviso nella propria circolare anche una spiegazione per far capire nello specifico quando si tratta di calcio di rigore e quando no:

"È necessaria una maggiore chiarezza per i falli di mano, specie in quelle occasioni in cui il contatto mano / pallone “non intenzionale” è un’infrazione. La riscrittura segue una serie di principi: