Verona furioso, pubblica il tocco di mano di Danilo: "Follia"

Di Bello al VAR, niente rigore per il tocco di mano del difensore bianconero. Rabbia della squadra gialloblù dopo la sconfitta contro la Juventus.

La quinta vittoria di fila da parte della Juventus porta con sè grosse polemiche. Nel mirino c'è il colpo di mano da parte di Danilo nella ripresa, che l'arbitro Di Bello ha rivisto al VAR senza però assegnare il calcio di rigore alla formazione di casa.

Una decisione che il Verona non ha accettato, pubblicando il fermo immagine del tocco di Danilo su Twitter. Un post che arriva pochi minuti prima delle dichiarazioni da parte dell'allenatore gialloblù Bocchetti, fin qui non riuscito ad invertire la tendenza di risultati negativi.

"A me non piace parlare degli arbitri, ma quando ci sono una serie di episodi come col Monza e stasera c'è da rimanere basiti" le parole del tecnico del Verona a DAZN. "Ci stanno danneggiando, mi sembra chiaro. Col braccio così aperto mi sembra una follia non dare rigore".

Di Bello ha rivisto al VAR il fallo di mano di Danilo, optando però per il proseguo del gioco in virtù della ravvicinata conclusione di Dawidowicz dopo quella di Veloso.

Non è stato assegnato il rigore, anche in questo caso dopo il controllo al VAR, per un contrasto in area: Bonucci arriva primo sul pallone, fallo in attacco per la Juventus.