Moviola Verona-Juventus: gli scaligeri reclamano due calci di rigore

Due episodi da moviola nelle fasi finali di Verona-Juventus: in entrambi i casi l’arbitro ha deciso di non assegnare il rigore.

La partita valida per il quattordicesimo turno di Serie A che ha visto protagoniste Verona e Juventus, ha lasciato in eredità due episodi da moviola.

Il primo è avvenuto al 77’ quando, con i bianconeri in vantaggio per 1-0, gli scaligeri hanno reclamato con forza un calcio di rigore.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone è arrivato dalle parti del Miguel Veloso che, dalla lunga distanza, ha lasciato partire un tiro molto potente. Sulla traiettoria della sfera si è trovato Dawidowicz che, posizionato all’interno dell’area, con deviandola ha colpito Danilo che si è tuffato con il braccio sinistro molto largo.

Il difensore brasiliano ha di fatto ‘parato’ il pallone, ma l’arbitro ha deciso di non assegnare il rigore. Questo perché il movimento del sul braccio era congruo con il movimento e perché la sfera è arrivata ad una velocità tale e da distanza così ravvicinata, che per il giocatore era impossibile ogni tipo di reazione diversa.

All’83’, il Verona ha poi reclamato un altro calcio di rigore per un fallo di Bonucci ai danni di Verde. Di Bello prima ha assegnato il tiro dal dischetto poi, rivedendo l’azione al monitor, ha cambiato la sua decisione, ravvisando che in realtà era stato l’attaccante gialloblù a colpire il difensore bianconero in fase di tiro.

MANO DI DANILO: COSA DICE IL REGOLAMENTO

Nel 2019 la regola del fallo di mano è stata riscritta. Dalla stagione 2019/2020 se il pallone tocca un braccio o la mano non si tratta di un'infrazione, come evidenzia la circolare ufficiale dell'AIA



- se proviene direttamente dalla testa o dal

corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso



- se proviene direttamente dalla testa o dal

corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore

che è vicino



- se mani / braccia sono vicine al corpo e non

si trovano in una posizione innaturale tale da

aumentare lo spazio occupato dal corpo



- quando un calciatore cade a terra e mani /

braccia sono tra corpo e terreno per sostenere

il corpo, ma non estese lateralmente o

verticalmente lontane dal corpo