Il Real Madrid mette le mani su Van de Beek: pronti 55 milioni per averlo a giugno

Il Real Madrid lavora per la prossima stagione: Van de Beek è ad un passo. Bruciata la concorrenza dello United per il talento dell'Ajax.

Il , dopo la vittoria della Supercoppa Spagnola nel derby contro l'Atletico, non si ferma e mette in canna il primo colpo per la prossima stagione: si tratta di Donny Van De Beek, gioiellino classe '97 dell' .

Secondo quanto riportato dal 'De Teelegraf', le 'Merengues' sarebbero vicinissime alla definizione dell'acquisto di Van de Beek: il Real Madrid sarebbe disposto a sborsare una cifra vicina ai 55 milioni di euro per il centrocampista dell'Ajax. Il talento olandese sarebbe il primo acquisto in vista della prossima stagione del club spagnolo, che brucerebbe così la concorrenza del .

Van de Beek era già stato molto vicino al Real in estate, ma Zidane aveva rallentato l'operazione per dare l'assalto, poi vano, a Paul Pogba. Le recenti prestazioni di Federico Valverde, invece, sembrerebbero aver convinto l'allenatore francese a puntare sul giovane uruguaiano per il centrocampo delle 'Merengues' e rendendo così possibile l'arrivo del calciatore dell'Ajax. Il destino di Van de Beek sembra essere ormai scritto ed il teatro di quel destino potrebbe essere il 'Santiago Bernabeu'.