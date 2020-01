Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 dcr: Supercoppa di Spagna ai 'Blancos'

Undicesima Supercoppa di Spagna per il Real Madrid che supera ai calci di rigore l'Atletico dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Il replica il successo della finale di 2016: i calci di rigore sorridono ancora contro l' dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Undicesima Supercoppa di per le 'Merengues'.

Zidane schiera Jovic al centro dell'attacco con Modric e Isco rifinitori; conferma per Valverde in mediana, Sergio Ramos guida la retroguardia a difesa della porta di Courtois. Simeone punta sulla coppia Joao Felix-Morata nel suo classico 4-4-2.

Gara equilibrata e con pochi spunti offensivi: in due di questi, sia Casemiro che Modric si lasciano ipnotizzare da un attento Oblak. L'occasione migliore del primo tempo capita sui piedi di Joao Felix: il portoghese non sfrutta un regalo di Sergio Ramos e calcia a lato un rigore in movimento.

Morata non impensierisce Courtois dalla distanza, Mendy cerca il varco giusto sul primo palo dove Oblak si fa trovare pronto. Nel finale di frazione c'è spazio per l'incornata di Casemiro sugli sviluppi di un calcio d'angolo: pallone alto di poco.

Jovic prova a dimostrare che i 60 milioni sborsati in estate li vale tutti: il mancino in diagonale del serbo sfiora il palo a Oblak battuto. Ancor più clamorosa l'opportunità capitata a Valverde: tutto solo, nell'area piccola, impatta di testa calciandosi sul ginocchio e concludendo in maniera sballata.

Le squadre si allungano e a beneficiarne è lo spettacolo: Morata sfugge a Ramos ma il suo tiro è neutralizzato da Courtois, Rodrygo ha sul destro la palla dell'1-0 in pieno recupero ma calcia troppo centralmente.

I supplementari si aprono con una doppia occasione per l'Atletico Madrid: Courtois è bravo sul piazzato di Vitolo, l'incornata di Gimenez da pochi passi è imprecisa. L'estremo difensore belga si oppone con i piedi a Morata che, al minuto 115, viene steso da Valverde: rosso diretto per l'uruguaiano che lascia i suoi in dieci.

Dal dischetto segnano tutti i tiratori del Real, al contrario di Saul (palo) e Thomas (parata di Courtois). Di Trippier l'unico penalty vincente dei 'Colchoneros'.