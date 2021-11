Real Madrid-Siviglia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

• Partita: Real Madrid-Siviglia

• Data: 28 novembre 2021

• Orario: 21.00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sfida in casa il Siviglia dell'ex Julen Lopetegui nello scontro al vertice della 15ª giornata della Liga spagnola. I Blancos sono infatti attualmente al comando della classifica con 30 punti, frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, mentre gli andalusi occupano la 3ª posizione a quota 28, con un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, e con un successo supererebbero la capolista.

Le statistiche nei 154 precedenti giocati fra le due squadre nella Liga sorridono ampiamente al Real Madrid, che ha vinto 82 volte, a fronte di 45 affermazioni del Siviglia e di 27 gare terminate in parità. Le merengues, in particolare, sono imbattute nelle ultime 5 partite disputate nella Liga contro gli andalusi (4 vittorie e un pareggio) e nella loro storia non sono arrivano a 6 gare di fila senza k.o. nel confronto dall'aprile 2003.

Finora tuttavia il Siviglia ha perso soltanto una delle 7 partite fuoricasa giocate nella Liga, 1-0 contro il Granada ad ottobre, riportando per il resto 3 vittorie e 3 pareggi. Gli andalusi hanno inoltre rimediato 4 successi nelle ultime 7 gare esterne contro formazioni di Madrid (2 pareggi e una sconfitta).

Il Real Madrid è reduce da un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare di campionato, il Siviglia invece ha collezionato 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate. Ancelotti ha vinto 5 delle 6 partite giocate contro 'Los Palanganas' in tutte le competizioni, con una sola sconfitta per 2-1 nella Liga nel marzo 2014, mentre il grande ex Julen Lopetegui (10 panchine in campionato con il Real) festeggerà il traguardo delle 100 panchine nella Liga ma non ha mai battuto il rivale in carriera nel massimo campionato (un pareggio e 3 sconfitte in 4 partite).

Karim Benzema è il bomber del Real Madrid e guida la classifica marcatori della Liga con 10 reti segnate. Nelle 9 gare disputate in casa contro il Siviglia nella Liga è stato coinvolto in 11 marcature (6 goal, 5 assist). In casa andalusa spiccano invece i 4 centri di Erik Lamela e Rafa Mir, i due giocatori più prolifici della squadra. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Siviglia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.