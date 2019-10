Real Madrid, nulla di grave per Modric: contusione al quadricipite della gamba destra

Il Real Madrid ha reso note le condizioni fisiche di Modric dopo lo stop in Galles-Croazia: solo una contusione al quadricipite della gamba destra.

Costretto a lasciare il campo per infortunio al 90' della gara giocata domenica scorsa tra e nelle qualificazioni a , Luka Modric è stato ora sottoposto a degli esami strumentali dal .

Il club spagnolo attraverso un comunicato ufficiale ha infatti chiarito le condizioni del centrocampista croato, per il quale si è temuto subito un problema serio alla gamba destra visto il modo in cui il giocatore ha abbandonato il terreno di gioco zoppicando.

"Dopo i test eseguiti oggi su Luka Modric dai medici del Real Madrid, è stata riscontrata una contusione al quadricipite della gamba destra".

🔍 Parte médico de Modric.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 15, 2019

Nessuna informazione sui tempi di recupero, con le condizioni fisiche del giocatore che verranno quindi monitorate e testate nuovamente nei prossimi giorni.

La speranza del Real Madrid ovviamente è quella di permettere a Modric di essere in forma per il prossimo 26 ottobre, quando i blancos voleranno al Camp Nou per affrontare il in quello che sarà un Clasico d'alta classifica in .